Punya Karakter Kuat, 7 Weton Ini Diramalkan Sukses dalam Dunia Wirausaha

JawaPos.com - Meniti jalan menuju kesuksesan dalam dunia usaha tidak hanya ditentukan oleh strategi bisnis atau modal finansial. Bagi mereka yang mempercayai Primbon Jawa, weton kelahiran diyakini turut memengaruhi karakter dan potensi seseorang dalam meraih kesuksesan. Weton, yang dihitung dari kombinasi hari dan pasaran dalam penanggalan Jawa, mencerminkan sifat bawaan termasuk kemampuan dan kecocokan seseorang di dunia bisnis. Jika Anda atau orang terdekat termasuk dalam salah satu weton berikut, ini bisa menjadi momen untuk lebih percaya diri mengejar impian bisnis. Mengutip dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut tujuh weton yang dikenal memiliki karakter kuat dan berpotensi sukses sebagai pengusaha menurut Primbon Jawa.

1. Senin Legi

Orang yang lahir pada weton Senin Legi dikenal memiliki karakter yang visioner.

Mereka mampu melihat peluang yang tidak terlihat oleh orang lain. Selain itu, mereka juga penuh perhitungan dalam mengambil keputusan bisnis.

Dengan intuisi tajam dan sikap yang tenang, mereka sering kali menjadi pemimpin yang sukses di bidang usaha yang mereka geluti.

Senin Legi juga memiliki kemampuan analitis yang tinggi. Mereka tidak mudah terbawa emosi dalam mengambil keputusan, melainkan lebih mengutamakan logika dan strategi yang matang.

Karena sifat mereka yang berhati-hati dan penuh pertimbangan, bisnis yang mereka jalankan cenderung stabil dan berkembang pesat.

Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan negosiasi yang baik, membuat mereka mampu menjalin kerja sama yang menguntungkan.

2. Selasa Wage

Selasa Wage memberikan energi ketahanan luar biasa kepada yang memilikinya.