9 Weton Ini Diramalkan Tidak Bakal Kekurangan Uang Seumur Hidup, Benarkah?

Ilustrasi weton kaya raya. (Freepik) JawaPos.com - Topik mengenai kekayaan dan rezeki memang selalu menarik, terlebih ketika dikaitkan dengan kepercayaan dan ramalan tradisional. Salah satu yang masih dikenal luas di masyarakat Jawa adalah weton, yaitu perpaduan antara hari kelahiran dalam kalender Masehi dengan pasaran Jawa seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Kombinasi ini dipercaya dapat memengaruhi karakter, nasib, hingga kondisi rezeki seseorang. Bagi sebagian orang, weton mungkin dianggap sekadar tradisi atau hiburan. Namun, ada pula yang meyakini bahwa perhitungan ini memiliki peran penting dalam menentukan perjalanan hidup, termasuk dalam hal finansial. Berdasarkan kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki keberuntungan besar dalam urusan materi dan diyakini tidak akan kekurangan rezeki sepanjang hidup. Siapa saja mereka? Simak ulasan lengkapnya berikut ini!

1. Weton Senin Wage

Mereka yang lahir pada weton Senin Wage dikenal sebagai sosok pekerja keras dan ulet.

Mereka tidak pernah takut menghadapi tantangan dan selalu berusaha sebaik mungkin dalam setiap kesempatan.

Berkat ketekunan dan semangat pantang menyerahnya, rezeki pun seakan selalu mengalir deras kepada mereka.

Selain itu, Senin Wage juga memiliki intuisi bisnis yang tajam. Mereka cenderung bisa melihat peluang yang tidak disadari orang lain.

Hal ini membuat mereka sering kali sukses dalam menjalankan usaha, bahkan ketika memulai dari nol sekalipun.

2. Jumat Legi

Orang dengan weton Jumat Legi memiliki kecerdasan dalam mengelola keuangan.

Mereka sangat bijak dalam membelanjakan uang dan selalu memikirkan masa depan. Kebiasaan baik ini membuat mereka jarang mengalami masalah finansial.