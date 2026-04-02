3 Weton yang Bakal Alami Perubahan Finansial Besar di Tahun 2026, Hidupnya hingga Tua Nanti Ditentukan Sekarang

JawaPos.com - Dalam perhitungan kitab primbon Jawa, tahun 2026 memungkinkan terjadinya banyak hal besar.

Salah satu yang mungkin akan dialami oleh sebagian orang adalah perubahan finansial yang terjadi karena serangkaian alasan.

Beberapa di antaranya malah sampai mengubah hidup mereka ke depannya karena apa yang didapatkan di tahun ini.

Melansir dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut weton yang diramalkan akan mengalami perubahan finansial besar di tahun 2026 hingga dapat mempengaruhi hidup ke depan.

1. Weton Senin Wage

Sebagian dari mereka yang lahir dengan weton Senin Wage diramalkan berkesempatan mendapatkan banyak tambahan rezeki di tahun 2026 ini.

Kerezekian mereka diyakini sedang dilapangkan sehingga banyak kesempatan memperoleh rezeki di berbagai tempat.

Adapun hal lain yang membuat keberkahan itu datang karena mereka yang berweton satu ini senantiasa penuh tanggung jawab dalam mengemban amanah.

Maka kepercayaan dari banyak orang kian tumbuh dan menjadi jalan dari datangnya banyak rezeki.