Hidupnya Bergelimpangan Harta, 4 Weton Ini Bakal Dikejar Rezeki dan Kekayaan Seumur Hidup

Ilustrasi Dikejar Rezeki Nomplok (Freepik) JawaPos.com — Dalam tradisi Jawa, weton atau hari kelahiran diyakini memiliki peran penting dalam menentukan perjalanan hidup seseorang, termasuk urusan rezeki dan kekayaan. Berdasarkan primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dipercaya mempunyai daya tarik kuat terhadap kemakmuran, sehingga aliran rezekinya cenderung lancar. Mengutip dari kanal YouTube NGAOS JAWA pada Kamis (2/4), berikut empat weton yang diprediksi akan memperoleh banyak rezeki dan berpeluang menjadi kaya.

1. Minggu Pahing

Weton Minggu Pahing memiliki beberapa karakteristik, seperti memiliki wawasan yang luas, cerdas, berwibawa, pandai menyembunyikan perasaan, senang bergaul, dan pekerja keras.

Orang yang lahir pada weton Minggu Pahing diyakini memiliki hubungan dengan dua khodam sakti yaitu kanjeng sunan singo lawu dan macan putih.

Ada beberapa yang perlu diwaspadai oleh orang yang lahir pada weton Minggu Pahing adalah sikap egois, keras kepala, dan terlalu ambisius.

Pemilik weton Minggu Pahing dikenal memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Mereka berani mengambil risiko dan memiliki daya juang tinggi dalam mencapai kesuksesan.

Keberanian tersebut membuat mereka sering menemukan peluang emas dalam bisnis maupun pekerjaan.

Selain itu, energi positif yang mereka miliki akan menarik banyak keberuntungan finansial. Sehingga mereka selalu berlimpah rezeki.

2. Rabu Wage

Selanjutnya yaitu weton Rabu Wage yang diprediksi akan memiliki banyak rezeki dan siap menjadi kaya di tahun 2025.

Menurut primbon Jawa, pemilik weton Rabu Wage ini memiliki beberapa karakteristik yaitu pekerja keras pantang menyerah, memiliki etos yang kuat, bijaksana, dan cermat.