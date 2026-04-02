Rezeki Mengalir Bak Air Terjun, 3 Weton Ini Diberkahi Kekayaan Tanpa Batas

Ilustrasi weton yang diprediksi mengalami peningkatan rezeki dan kekayaan. (Freepik) JawaPos.com — Dalam tradisi Jawa, weton atau hari kelahiran diyakini berperan penting dalam menentukan nasib seseorang, termasuk terkait rezeki. Berdasarkan primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki keberuntungan luar biasa, terutama dalam hal keuangan, sehingga rezeki mereka mengalir tanpa henti. Weton-weton ini dikatakan mampu meraih kekayaan melimpah dan menjalani kehidupan yang makmur. Mengutip dari kanal YouTube NGAOS JAWA pada Kamis (2/4), berikut tiga weton yang diberkahi kekayaan tanpa batas.

1. Sabtu Pon

Weton pertama yang diprediksi akan memiliki banyak rezeki dan siap menjadi kaya raya, yaitu weton Sabtu Pon.

Perlu diketahui bahwa weton Sabtu Pon ini dibawah naungan la kuning banyu yang artinya memiliki keahlian dalam bidang memancing.

Mereka yang lahir pada weton Sabtu Pon dikenal sebagai seseorang yang selalu dikelilingi oleh keberuntungan yang luar biasa.

Menurut primbon Jawa, weton ini seringkali diasosiasikan dengan pembawa rezeki yang melimpah dan tidak pernah surut, baik melalui usaha mandiri maupun peluang tak terduga.

Pemilik weton Sabtu Pon memiliki kemampuan unik untuk menarik keberuntungan dari segala penjuru.

Keistimewaan ini tidak hanya berdampak pada aspek finansial. Dalam kehidupan sehari-hari, orang dengan weton Sabtu Pon akan menemukan jalan keluar dari masalah dengan cara ajaib.

Mereka juga memiliki intuisi yang tajam, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat pada saat yang tepat.

Dengan kombinasi kekayaan dan kemampuan mereka dalam membaca situasi. Tak heran jika hidup mereka seringkali mendapatkan kesuksesan.