5 Weton Ini Disebut-sebut Punya Keberuntungan Luar Biasa, Apakah Kamu Salah Satunya?

Ilustrasi Mendapat Keberuntungan Besar (Freepik)

JawaPos.com — Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, setiap individu diyakini lahir dengan membawa takdir, karakter, serta potensi rezeki yang dapat dibaca melalui perhitungan weton.

Weton dipandang sebagai kunci untuk memahami arah kehidupan seseorang, mulai dari urusan jodoh, keuangan, hingga kesuksesan dalam usaha. Tak sedikit orang tua zaman dahulu yang masih memegang teguh kepercayaan ini, karena weton dianggap bukan sekadar hitungan hari, melainkan juga cerminan energi yang menyertai sejak lahir.

Di antara berbagai jenis weton, ada beberapa yang diyakini memiliki “tangan emas”, yakni kemampuan alami untuk mengubah peluang kecil menjadi kesuksesan besar. Mereka dikenal memiliki insting kuat dalam melihat peluang, berani mengambil risiko, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang membuatnya disegani.

Tak mengherankan jika dalam dunia bisnis dan perdagangan, pemilik weton ini kerap dianggap memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin atau pengusaha sukses.