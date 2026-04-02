03 April 2026, 02.46 WIB

5 Weton Ini Disebut-sebut Punya Keberuntungan Luar Biasa, Apakah Kamu Salah Satunya?

JawaPos.com — Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, setiap individu diyakini lahir dengan membawa takdir, karakter, serta potensi rezeki yang dapat dibaca melalui perhitungan weton.

Weton dipandang sebagai kunci untuk memahami arah kehidupan seseorang, mulai dari urusan jodoh, keuangan, hingga kesuksesan dalam usaha. Tak sedikit orang tua zaman dahulu yang masih memegang teguh kepercayaan ini, karena weton dianggap bukan sekadar hitungan hari, melainkan juga cerminan energi yang menyertai sejak lahir.

Di antara berbagai jenis weton, ada beberapa yang diyakini memiliki “tangan emas”, yakni kemampuan alami untuk mengubah peluang kecil menjadi kesuksesan besar. Mereka dikenal memiliki insting kuat dalam melihat peluang, berani mengambil risiko, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang membuatnya disegani.

Tak mengherankan jika dalam dunia bisnis dan perdagangan, pemilik weton ini kerap dianggap memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin atau pengusaha sukses.

Berdasarkan informasi dari kanal YouTube KJ Semar, berikut lima weton yang dipercaya memiliki keberuntungan besar dalam bidang usaha menurut primbon Jawa. Keunggulan mereka tidak hanya terletak pada faktor keberuntungan, tetapi juga pada karakter, pola pikir, serta semangat juang yang membedakan dari yang lain.

Orang yang lahir di weton Senin Kliwon dipercaya membawa bakat alami dalam dunia perdagangan. 

Sejak kecil, mereka biasanya sudah menunjukkan tanda-tanda ketertarikan pada jual beli, mulai dari sekadar bernegosiasi kecil hingga mencoba cara-cara unik untuk mendapatkan keuntungan. 

Dalam primbon Jawa, Senin Kliwon sering digambarkan sebagai sosok yang memiliki insting tajam dalam membaca situasi pasar. 

Mereka bisa melihat peluang di mana orang lain hanya melihat kesulitan.

Selain itu, mereka dikenal ulet, tekun, dan pandai menyimpan rahasia bisnis. 

Tidak semua strategi mereka diumbar, sebab mereka tahu bahwa kesuksesan sering kali lahir dari kerahasiaan langkah. 

Ketika terjun ke dunia usaha, mereka cenderung berhasil bukan hanya karena keberuntungan, melainkan berkat perhitungan yang matang dan kecepatan dalam mengambil keputusan.

Banyak pemilik weton ini yang sukses dalam perdagangan, entah skala kecil maupun besar. 

