Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
None
03 April 2026, 04.56 WIB

7 Weton Ini Diprediksi Bakal Merasakan Kebahagiaan, Segala Impian Terwujud

Ilustrasi orang yang bahagia. (Freepik)

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton bukan sekadar menandai hari lahir, tetapi dipercaya menjadi petunjuk penting tentang perjalanan hidup seseorang. Setiap kombinasi hari dan pasaran diyakini memiliki makna tersendiri yang menggambarkan karakter, keberuntungan, hingga rezeki.

Menariknya, menurut Primbon Jawa, ada tujuh weton yang diprediksi akan mengalami momen haru—menangis bahagia ketika rezeki datang secara melimpah dan tiba-tiba. Orang-orang dengan weton ini dipercaya memiliki energi positif yang kuat, sehingga keberuntungan kerap muncul dari arah yang tak terduga.

Rezeki bisa datang lewat berbagai jalur, mulai dari peluang bisnis yang tak disangka, kenaikan karier yang cepat, hingga bantuan semesta yang membuat hidup terasa lebih ringan. Keberuntungan ini pun tak hanya dirasakan untuk diri sendiri, tetapi juga membawa manfaat bagi keluarga dan orang-orang terdekat.

Primbon Jawa menyebut bahwa pemilik weton istimewa ini sering diuji dengan perjuangan di masa muda. Namun, berkat kesabaran dan keteguhan hati, semesta menyiapkan hadiah besar yang membuat mereka terharu dan penuh rasa syukur.

Lantas, weton apa saja yang diyakini akan menangis bahagia karena rezeki melimpah? Berdasarkan kanal YouTube Ngaos Jawa, inilah tujuh weton yang diprediksi akan merasakan kebahagiaan luar biasa berkat rezeki yang datang secara tiba-tiba.

1. Jumat Kliwon 

Mereka yang lahir di Jumat Kliwon sering digambarkan membawa aura keberuntungan sejak kecil. 

Dalam ajaran primbon Jawa, hari Jumat dikenal sebagai hari penuh berkah, hari yang dianggap baik untuk memulai sesuatu, dan juga hari di mana doa-doa lebih mudah terkabul. 

Sementara itu, pasaran Kliwon melambangkan kekuatan spiritual, ketajaman batin, dan perlindungan gaib yang kuat.

Kombinasi keduanya menjadikan orang dengan weton ini sering hidup dengan jalan rezeki yang istimewa. 

Bukan hanya sekadar keberuntungan biasa, tetapi rezeki yang datang bisa berbentuk kejutan besar yang mengubah hidup secara mendadak. 

Banyak kisah dari orang yang lahir di Jumat Kliwon mengalami kemudahan dalam hidupnya, mulai dari bertemu orang yang tepat di waktu yang tepat, mendapat bantuan ketika hampir menyerah, hingga mendapatkan peluang bisnis yang sebelumnya tak pernah mereka bayangkan.

Meski begitu, mereka tidak hanya mengandalkan keberuntungan. Spiritualitas yang tinggi membuat mereka sering memiliki sikap rendah hati, dermawan, dan tidak lupa bersyukur. 

Justru karena sikap inilah rezeki yang datang semakin berlipat ganda, seolah semesta mendukung setiap langkah yang mereka ambil. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore