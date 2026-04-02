Ditakdirkan Kaya Raya, 7 Weton Ini Punya Rezeki Paling Tinggi Ketimbang yang Lain

lustrasi weton yang diprediksi mendapat kekayaan melimpah. (Freepik)

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton dipercaya memiliki pengaruh besar terhadap nasib, karakter, dan jalan rezeki seseorang. Kombinasi hari dan pasaran setiap individu diyakini menyimpan energi tertentu yang bisa menentukan arah hidupnya.

Menurut Primbon Jawa, ada beberapa weton yang dianggap memiliki rezeki paling tinggi, sehingga pemiliknya diramalkan jarang mengalami kekurangan, bahkan kemiskinan. Orang-orang dengan weton istimewa ini biasanya memiliki daya tarik rezeki yang kuat, rajin bekerja, dan pandai memanfaatkan setiap peluang yang datang.

Meski kadang menghadapi masa sulit, mereka selalu mampu bangkit dengan hasil yang lebih baik. Seolah semesta membuka jalan, rezeki pun mengalir dari berbagai sumber, baik melalui karier, usaha, maupun bantuan tak terduga.

Selain keberuntungan, weton ini juga diyakini dikaruniai sifat tekun, visioner, dan hati yang dermawan. Kombinasi ini membuat energi positif terus mengelilingi hidup mereka, sehingga rezeki tidak pernah putus. Bahkan seiring bertambahnya usia, kehidupan finansial mereka cenderung semakin mapan.