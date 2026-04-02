Ditakdirkan Kaya Raya, 7 Weton Ini Punya Rezeki Paling Tinggi Ketimbang yang Lain

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton dipercaya memiliki pengaruh besar terhadap nasib, karakter, dan jalan rezeki seseorang. Kombinasi hari dan pasaran setiap individu diyakini menyimpan energi tertentu yang bisa menentukan arah hidupnya.
Menurut Primbon Jawa, ada beberapa weton yang dianggap memiliki rezeki paling tinggi, sehingga pemiliknya diramalkan jarang mengalami kekurangan, bahkan kemiskinan. Orang-orang dengan weton istimewa ini biasanya memiliki daya tarik rezeki yang kuat, rajin bekerja, dan pandai memanfaatkan setiap peluang yang datang.
Meski kadang menghadapi masa sulit, mereka selalu mampu bangkit dengan hasil yang lebih baik. Seolah semesta membuka jalan, rezeki pun mengalir dari berbagai sumber, baik melalui karier, usaha, maupun bantuan tak terduga.
Selain keberuntungan, weton ini juga diyakini dikaruniai sifat tekun, visioner, dan hati yang dermawan. Kombinasi ini membuat energi positif terus mengelilingi hidup mereka, sehingga rezeki tidak pernah putus. Bahkan seiring bertambahnya usia, kehidupan finansial mereka cenderung semakin mapan.
Lantas, weton apa saja yang diprediksi memiliki rezeki paling melimpah sepanjang hidup menurut Primbon Jawa? Berdasarkan kanal YouTube Primbon Cirebon, ada tujuh weton yang dipercaya menjadi “ladang subur” rezeki, selalu terbuka jalannya meski menghadapi kesulitan.
Mereka yang lahir pada weton Jumat Kliwon sering disebut sebagai pribadi yang membawa aura kemakmuran.
Dalam primbon Jawa, Jumat sendiri dianggap sebagai hari penuh berkah, sementara Kliwon melambangkan energi spiritual yang kuat.
Perpaduan keduanya menjadikan pemilik weton ini seperti magnet keberuntungan.
Sejak kecil, mereka sering mendapat kemudahan, baik dalam pendidikan, pergaulan, maupun rezeki.
Saat dewasa, jalan hidup mereka seakan dipenuhi peluang besar yang datang silih berganti.
Banyak di antara mereka yang dipercaya memiliki kharisma alami, sehingga mudah mendapatkan kepercayaan, simpati, dan dukungan dari orang lain.
Tak heran jika orang dengan weton ini sering mencapai posisi penting dalam pekerjaan atau bisnis.
Mereka jarang mengalami kesulitan finansial dalam waktu lama, karena selalu ada jalan keluar yang membawa kemudahan.