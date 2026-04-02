Badai Pasti Berlalu, 6 Weton Ini Bakal Menerima Limpahan Berkah dari Langit

Ilustrasi weton yang dipercaya akan mendapat limpahan berkah. (Freepik)

JawaPos.com - Setiap manusia terlahir dengan jalannya sendiri-sendiri. Dalam tradisi Jawa, weton kelahiran dipercaya memiliki pengaruh besar terhadap nasib, rezeki, dan arah hidup seseorang.

Beberapa weton diyakini lahir dengan keberuntungan berlimpah, di mana rezeki mengalir lancar tanpa banyak rintangan. Sementara itu, ada juga weton yang memerlukan usaha lebih keras untuk mencapai kesejahteraan dan kelimpahan dalam hidup.

Menurut Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dianggap memiliki daya tarik rezeki yang luar biasa. Orang-orang dengan weton ini bukan hanya diberkahi keberuntungan, tetapi juga dikenal berhati baik, gemar menolong, dan ringan tangan. Kebaikan inilah yang dipercaya menjadi magnet bagi rezeki, sehingga kehidupan mereka cenderung selalu dipenuhi kelimpahan.

Berdasarkan kanal YouTube Jawa Tulen 77, ada enam weton istimewa yang diyakini akan selalu mendapat limpahan berkah. Keberuntungan mereka dianggap sebagai buah dari karma baik yang dijalani sepanjang hidup. Rezeki pun mengalir deras, kesejahteraan meningkat, dan jalan menuju kesuksesan terbuka lebar.