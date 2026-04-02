Badai Pasti Berlalu, 6 Weton Ini Bakal Menerima Limpahan Berkah dari Langit

JawaPos.com - Setiap manusia terlahir dengan jalannya sendiri-sendiri. Dalam tradisi Jawa, weton kelahiran dipercaya memiliki pengaruh besar terhadap nasib, rezeki, dan arah hidup seseorang.
Beberapa weton diyakini lahir dengan keberuntungan berlimpah, di mana rezeki mengalir lancar tanpa banyak rintangan. Sementara itu, ada juga weton yang memerlukan usaha lebih keras untuk mencapai kesejahteraan dan kelimpahan dalam hidup.
Menurut Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dianggap memiliki daya tarik rezeki yang luar biasa. Orang-orang dengan weton ini bukan hanya diberkahi keberuntungan, tetapi juga dikenal berhati baik, gemar menolong, dan ringan tangan. Kebaikan inilah yang dipercaya menjadi magnet bagi rezeki, sehingga kehidupan mereka cenderung selalu dipenuhi kelimpahan.
Berdasarkan kanal YouTube Jawa Tulen 77, ada enam weton istimewa yang diyakini akan selalu mendapat limpahan berkah. Keberuntungan mereka dianggap sebagai buah dari karma baik yang dijalani sepanjang hidup. Rezeki pun mengalir deras, kesejahteraan meningkat, dan jalan menuju kesuksesan terbuka lebar.
Apakah wetonmu termasuk? Berikut ini ulasan enam weton yang dipercaya membawa keberuntungan tersebut.
Senin Legi dikenal sebagai pribadi yang rajin, tekun, dan penuh dedikasi. Mereka gemar menolong sesama tanpa pamrih, sehingga karma baik selalu mengikuti langkah hidupnya.
Primbon Jawa menyebutkan bahwa Senin Legi akan dipenuhi berkah rezeki berlimpah. Jalan finansial mereka terbuka, baik dari kenaikan jabatan, usaha yang berkembang, maupun rezeki mendadak yang datang tanpa diduga. Semua ini terjadi karena karakter mereka yang sabar dan tidak segan berbagi.
Orang dengan weton Rabu Pon memiliki sifat menenangkan, harmonis, dan bijak. Mereka mudah akrab dengan banyak orang karena sikap rendah hati dan ketulusan dalam bersosialisasi.
Menurut ramalan, karma baik dari sikap tulus ini membuat Rabu Pon disukai banyak orang dan dipercaya di berbagai bidang.
Tidak mengherankan jika mereka sering mendapatkan peluang besar, baik dalam karier maupun bisnis. Rezeki pun datang berlipat ganda, bahkan dari arah yang tidak disangka.
Jumat Kliwon diyakini memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Pemiliknya sering kali menjadi sosok yang penuh wibawa dan berkarisma.