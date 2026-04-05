Tidak Pernah Susah, 9 Weton Ini Punya Nasib Baik dan Hoki yang Luar Biasa

Ilustrasi Bernasib Baik (Freepik) JawaPos.com – Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang meyakini bahwa weton kelahiran dapat memengaruhi keberuntungan dan rezeki seseorang. Weton, yang dihitung berdasarkan kalender Jawa, dipercaya berperan dalam membentuk karakter, kecocokan jodoh, hingga nasib, termasuk dalam hal finansial. Beberapa weton dianggap memiliki aura kelimpahan yang lebih kuat dibandingkan yang lain. Hal ini bukan karena pesugihan atau cara instan, melainkan berkat sifat, kebijaksanaan, dan keberuntungan alami yang melekat pada diri mereka. Mengutip kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut sembilan weton yang diyakini memiliki hoki luar biasa dan rezeki yang terus mengalir sepanjang hidup.

1. Minggu Pahing

Orang yang lahir dengan weton Minggu Pahing memiliki aura kepemimpinan yang kuat dan alami.

Mereka selalu dihormati dalam lingkungannya karena sifatnya yang tegas, bijaksana, dan penuh tanggung jawab.

Orang-orang di sekitar mereka cenderung merasa nyaman dan aman saat berada di dekat mereka, karena mereka selalu memberikan solusi terbaik dalam setiap permasalahan.

Dalam dunia pekerjaan dan bisnis, Minggu Pahing sering dipercaya untuk memegang posisi penting.

Mereka memiliki keterampilan manajerial yang luar biasa dan mampu mengarahkan timnya menuju kesuksesan.

Karakter mereka yang berwibawa membuat mereka dihormati oleh atasan maupun bawahan.

Dari segi finansial, pemilik weton ini sering kali memiliki keberuntungan yang besar.