9 Weton Ini Tidak Pernah Sedikitpun Kekurangan Uang, Hoki dan Rezeki Berjalan Selaras

Ilustrasi orang kaya raya. (Freepik)
JawaPos.com – Setiap orang tentu mendambakan hidup yang berkecukupan tanpa harus terus-menerus memikirkan masalah keuangan.
Namun, dalam kepercayaan weton Jawa, ada hari lahir tertentu yang diyakini membawa aliran rezeki dari berbagai arah.
Orang dengan weton tersebut dipercaya memiliki daya tarik keberuntungan yang kuat, sehingga kondisi finansial mereka cenderung stabil, bahkan bisa meningkat secara signifikan.
Mereka seolah memiliki magnet tersendiri yang membuat peluang dalam bisnis, karier, maupun investasi sering menghasilkan keuntungan.
Tak jarang pula, mereka mendapatkan rezeki tak terduga, seperti hadiah, warisan, atau keberuntungan yang datang secara tiba-tiba.
Penasaran apakah kamu termasuk di dalamnya?
Mengutip kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut sembilan weton yang dipercaya memiliki keberuntungan besar dalam hal kekayaan.
Orang yang lahir pada Senin Wage dikenal memiliki kecerdasan dalam mengelola uang.
Mereka tidak mudah tergiur oleh hal-hal yang sifatnya konsumtif, sehingga keuangan mereka selalu stabil.
Selain itu, mereka juga pandai mencari peluang bisnis yang bisa memberikan keuntungan jangka panjang.
Berkat sifatnya yang tekun dan gigih, orang dengan weton ini sering kali mendapatkan pemasukan dari berbagai arah, baik dari pekerjaan utama maupun dari usaha sampingan yang mereka jalankan.
2. Jumat Legi
Mereka yang lahir pada Jumat Legi memiliki keberuntungan luar biasa dalam hal finansial.
Karisma mereka menarik banyak kesempatan emas, terutama dalam dunia bisnis dan investasi.