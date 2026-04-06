4 Weton yang Punya Rezeki Lapang di Tahun 2026, Seketika Isi Dompet Langsung Tebal

JawaPos.com - Dalam perhitungan kitab primbon, ada limpahan rezeki yang memungkinkan untuk dimiliki sebagian orang di tahun 2026 ini.

Berkat keberuntungan, sejumlah pihak berkesempatan merasakan nikmatnya memiliki rezeki yang lapang.

Rezeki yang bisa membuat keuangan membaik termasuk membahagiakan keluarga dengan serangkaian kebaikan.

Melansir dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut weton yang diramalkan punya rezeki lapang di tahun 2026 yang membuat isi dompet seketika menebal.

1. Weton Minggu Kliwon

Weton Minggu Kliwon memiliki jumlah neptu 13. Menurut perhitungan primbon, mereka yang lahir dengan weton ini punya kebijaksanaan.

Dalam ramalan, bila sifat ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka banyak keberkahan yang akan diperoleh.

Salah satu yang akan didapatkan diramalkan berupa rezeki baik yang datang di sepanjang tahun 2026 ini.

Dengan pengelolaan yang baik, apa yang diperoleh juga bisa awet bertahan hingga beberapa waktu ke depan.