Antara
05 April 2026, 00.39 WIB

BMKG temukan 310 Hot Spot Potensial Karhutla di Riau, Mayoritas Muncul di Bengkalis

Personel Manggala Agni berupaya memadamkan karhutla di Desa Titik Akar Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis, Riau, Jumat (3/4/2026). (Manggala Agni)

JawaPos.com – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau belum bisa benar-benar dipadamkan total, seiring masih adanya temuan ratusan titik panas di provinsi tersebut.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru mendeteksi 310 titik panas atau hot spot di Riau. Mayoritas berada di Kabupaten Bengkalis dengan 273 titik panas.

Prakirawan BMKG Stasiun Pekanbaru Yasir P menyampaikan, selain di Bengkalis, titik panas juga ada di Kabupaten Pelalawan (15), Kota Dumai (9), Inderagiri Hulu (3), Indragiri Hilir (2), serta di Kepulauan Meranti dan Kota Pekanbaru masing-masing satu.

"Jumlah tersebut berdasarkan pembaruan data hingga Sabtu (4/4) pukul 07.00 WIB," katanya dalam keterangan di Pekanbaru, Sabtu (4/4) sebagaimana dilansir dari Antara.

Secara keseluruhan, di Pulau Sumatera terdeteksi 405 titik panas yang mayoritas berada di Provinsi Riau.

Disusul Sumatera Selatan (30), Kepulauan Bangka Belitung (24), Jambi (21), Kepulauan Riau (14), Aceh (2), Sumatera Utara (2), serta satu titik di Bengkulu dan Lampung.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau menyebut, titik panas berupa titik api terdeteksi di Bengkalis dan Pelalawan.

Di Kabupaten Pelalawan, titik api berada di Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti, namun sudah memasuki tahap pendinginan dan masih ditemukan asap.

Sementara, di Kabupaten Bengkalis titik api ditemukan di dua Lokasi, yakni di Desa Titi Akar Kecamatan Rupat utara, di mana titik api dan asap masih terlihat.

Kemudian juga di Desa Teluk Lancar Kecamatan Bantan serta di Desa Sekodi dan Desa Palkun Kecamatan Bengkalis.

Artikel Terkait
17 Orang Jadi Korban pada Kebakaran SPBE di Cimuning Bekasi, Ada Kemungkinan Korban Bertambah - Image
Jabodetabek

17 Orang Jadi Korban pada Kebakaran SPBE di Cimuning Bekasi, Ada Kemungkinan Korban Bertambah

03 April 2026, 04.49 WIB

Update Kebakaran SPBE Mustikajaya: 15 Orang Terluka, Pemkot Bekasi Tanggung Seluruh Biaya Pengobatan - Image
Jabodetabek

Update Kebakaran SPBE Mustikajaya: 15 Orang Terluka, Pemkot Bekasi Tanggung Seluruh Biaya Pengobatan

02 April 2026, 20.00 WIB

Belasan Orang Terluka Akibat Kebakaran di SPBE Cimuning - Image
Jabodetabek

Belasan Orang Terluka Akibat Kebakaran di SPBE Cimuning

02 April 2026, 19.27 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

