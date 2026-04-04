BMKG temukan 310 Hot Spot Potensial Karhutla di Riau, Mayoritas Muncul di Bengkalis

JawaPos.com – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau belum bisa benar-benar dipadamkan total, seiring masih adanya temuan ratusan titik panas di provinsi tersebut.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru mendeteksi 310 titik panas atau hot spot di Riau. Mayoritas berada di Kabupaten Bengkalis dengan 273 titik panas.

Prakirawan BMKG Stasiun Pekanbaru Yasir P menyampaikan, selain di Bengkalis, titik panas juga ada di Kabupaten Pelalawan (15), Kota Dumai (9), Inderagiri Hulu (3), Indragiri Hilir (2), serta di Kepulauan Meranti dan Kota Pekanbaru masing-masing satu.

"Jumlah tersebut berdasarkan pembaruan data hingga Sabtu (4/4) pukul 07.00 WIB," katanya dalam keterangan di Pekanbaru, Sabtu (4/4) sebagaimana dilansir dari Antara.

Secara keseluruhan, di Pulau Sumatera terdeteksi 405 titik panas yang mayoritas berada di Provinsi Riau.

Disusul Sumatera Selatan (30), Kepulauan Bangka Belitung (24), Jambi (21), Kepulauan Riau (14), Aceh (2), Sumatera Utara (2), serta satu titik di Bengkulu dan Lampung.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau menyebut, titik panas berupa titik api terdeteksi di Bengkalis dan Pelalawan.

Di Kabupaten Pelalawan, titik api berada di Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti, namun sudah memasuki tahap pendinginan dan masih ditemukan asap.

Sementara, di Kabupaten Bengkalis titik api ditemukan di dua Lokasi, yakni di Desa Titi Akar Kecamatan Rupat utara, di mana titik api dan asap masih terlihat.