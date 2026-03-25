Resep Ayam Lado Ijo Khas Padang ala Chef Devina Hermawan: Gurih, Wangi Menggugah Selera

Dilansir dari kanal YouTube @devinahermawan pada Kamis (20/3), berikut merupakan resep Ayam Lado Ijo khas Padang ala Chef Devina Hermawan yang cocok untuk menu lebaran.



Bahan marinasi:



1. 1 kg ayam negri utuh

2. 6 siung bawang putih

3. 1 sdt perasan jeruk nipis

4. 2 sdt garam

5. 1 sdt kaldu jamur

6. 2 sdt gula pasir

7. 1½ sdt merica



Bahan sambal:



1. 100 gram cabai hijau keriting

2. 150 gram cabai hijau

3. 35 gram cabai rawit hijau

4. 1 liter air

5. 1 sdt baking soda

6. 1 sdt garam

7. 10 siung bawang merah

8. 10 siung bawang putih

9. 70 ml minyak



Bahan iris:



1. 6 siung bawang merah

2. 1-2 buah tomat hijau



Bahan aromatik:



1. 1 lembar daun salam

2. 1 batang serai

3. 5 cm lengkuas

4. 8 lembar daun jeruk



Bahan lainnya:



1. 1 sdt garam

2. 1 sdt kaldu jamur

3. 1½ sdm gula pasir

4. 1½ sdt merica

5. 100 ml air



Cara membuat:



1. Potong ayam menjadi sekitar 10 bagian, lalu marinasi dengan bawang putih yang sudah diparut, perasan jeruk nipis, garam, merica, kaldu jamur, dan gula pasir.



2. Aduk rata hingga semua tercampur rata dan bumbu meresap, kemudian diamkan selama kurang lebih 15-30 menit agar rasa semakin menyatu.



3. Untuk membuat sambal hijau, panaskan air hingga mendidih, lalu masukkan cabai keriting hijau, cabai hijau besar, cabai rawit hijau, baking soda, dan sedikit garam.



4. Rebus selama sekitar 5 menit agar cabai lebih lunak. Pada 2 menit terakhir, masukkan bawang merah dan bawang putih ke dalam rebusan agar lebih mudah dihaluskan nantinya.



5. Setelah 5 menit, matikan api kompor dan tiriskan cabai dan bawang, kemudian ulek dengan cobek hingga teksturnya agak kasar. Jangan terlalu halus agar sambal tetap memiliki sedikit tekstur yang nikmat saat disantap.



6. Geprek lengkuas dan serai agar aromanya lebih keluar, lalu iris tipis bawang merah dan potong tomat hijau menjadi beberapa bagian.



7. Panaskan minyak di wajan, lalu tumis irisan bawang merah hingga harum dan setengah matang.



8. Setelah itu, masukkan serai, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk. Tumis kembali hingga bumbu mengeluarkan aroma wangi.



9. Jika sudah wangi, masukkan potongan ayam yang sudah dimarinasi, lalu masak dan aduk-aduk sebentar hingga bagian luarnya berubah warna menjadi sedikit kecokelatan.



10. Setelah itu, tuangkan air secukupnya dan biarkan ayam dimasak hingga empuk serta airnya menyusut.



11. Masukkan sambal hijau yang sudah diulek tadi ke dalam wajan, kemudian tambahkan potongan tomat hijau, garam, kaldu jamur, gula pasir, dan merica. Aduk rata, lalu masak sebentar hingga semua bumbu meresap dengan sempurna.



12. Ayam lado ijo khas Padang yang pedas gurih dengan aroma khas rempah siap disajikan.