Tuai Perhatian, Jung Woo, Krystal, Shin Seung Ho, akan Beradu Akting dalam Film Jjanggu

JawaPos.com - Aktor Korea Jung Woo yang pernah bermain dalam Miraculous Brother, rencananya akan berperan di film mendatang Jjanggu (judul literal)

Dilansir dari Soompi, Minggu (29/3), membuat penasaran, film itu telah merilis foto-foto terbaru yang menampilkan para pemerannya

Menariknya, film ini mengikuti Jjanggu (Jung Woo), seorang jenius audisi yang, meskipun berulang kali mengalami kemunduran dan frustrasi ia terus maju.

Semangatnya membuat dirinya bangkit kembali, didorong oleh satu mimpi sederhana yaitu menjadi seorang aktor.

Terlihat dari foto tersebut menangkap momen-momen masa muda yang penuh sukacita dan jujur, mengikuti Jjanggu saat ia menjalani audisi

Tak sendiri, ia memiliki teman yaitu Jang Jae (Shin Seung Ho) dan Kkangnaengi (Jo Beom Gyu), menemaninya melalui perjuangan.

Hidupnya pun semangat karena memiliki teman yang setia mendukungnya, dan kemenangannya memberikan gambaran sekilas tentang perkembangan cerita.

Foto itu juga memperlihatkan perubahan dalam hubungan, perpaduan momen romantis yang manis antara mereka.