Dinarsa Kurniawan
29 Maret 2026, 00.00 WIB

Makin Dilirik, Siap Tampil di Binance Square AMA dan Perluas Ekspansi Global

Ilustrasi aset berupa emas. (Freepik)

JawaPos.com-Tren investasi aset digital terus menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan investor akan instrumen yang tidak hanya menawarkan potensi keuntungan, tetapi juga memiliki nilai dasar yang jelas.

Kondisi ini mendorong lahirnya berbagai inovasi yang menggabungkan teknologi blockchain dengan aset riil untuk meningkatkan kepercayaan dan stabilitas.

Platform aset kripto berbasis emas fisik, IDNGold, menjadi salah satu alternatif seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi digital yang memiliki underlying asset nyata. 

Project Advisor IDNGold, Abidzar Arif, menyebut tren tersebut sebagai sinyal positif bagi pertumbuhan ekosistem kripto berbasis utilitas. “Aset IDNGold semakin diminati, tidak hanya oleh trader lokal tetapi juga internasional,” ujarnya. “Kami melihat antusiasme ini sebagai indikator kuat bahwa pasar mulai mencari aset yang memiliki nilai nyata," imbuhnya.

Menurutnya, peningkatan minat tersebut juga tercermin dari lonjakan volume transaksi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini menjadi dorongan bagi mereka untuk terus menjaga kepercayaan publik dengan membuka ruang interaksi langsung bersama komunitas.

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah partisipasi dalam Binance Square Crypto Astronaut AMA Series yang akan digelar pada 29 Maret 2026 pukul 16.00 UTC. Forum Ask Me Anything (AMA) ini menjadi wadah komunikasi antara proyek kripto dan komunitas global.

Abidzar menegaskan, kehadiran mereka dalam forum tersebut bukan sekadar ajang promosi. “Ini langkah penting untuk memperluas jangkauan global sekaligus memperkuat positioning kami sebagai proyek berbasis utilitas,” katanya.

Dia menyatakan, salah satu keunggulan utama mereka adalah integrasinya dengan emas fisik yang didukung oleh PT Nusa Halmahera Minerals. Melalui model ini, token yang dimiliki pengguna tidak hanya berfungsi sebagai aset digital, tetapi juga dapat diredeem menjadi emas fisik.

“Konsep ini memberi rasa aman tambahan bagi investor, sekaligus membuka peluang adopsi yang lebih luas,” jelasnya.

Tak hanya fokus pada aspek digital, IDNGold juga menyiapkan ekspansi fisik dengan rencana pembangunan galeri representatif di Singapura serta penetrasi pasar ke kawasan Eropa. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ekosistem secara menyeluruh.

Selain itu juga mengembangkan teknologi berbasis Artificial Intelligence guna mendukung efisiensi dan produktivitas di sektor riil. Integrasi ini diharapkan mampu menghadirkan solusi nyata di luar fungsi kripto sebagai instrumen investasi semata.

Dalam sesi AMA tersebut, perwakilan IDNGold akan memaparkan berbagai aspek mulai dari visi, teknologi, hingga roadmap ke depan. Komunitas juga diberi kesempatan untuk berinteraksi langsung melalui sesi tanya jawab.

Untuk meningkatkan partisipasi, tersedia reward pool sebesar 100 USDT bagi peserta aktif. Program ini diharapkan dapat memperkuat engagement sekaligus memperluas basis komunitas global.

Sebagai informasi, IDNGold telah terdaftar di CoinMarketCap serta menjalin kerja sama dengan CertiK dalam aspek keamanan. Platform ini juga telah listing di sejumlah bursa seperti Coinstore dan BIFinance.

Editor: Dinarsa Kurniawan
