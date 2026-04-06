5 Langkah Mudah Cek Penerima Bansos Kemensos Pakai NIK di Website Resmi

JawaPos.com – Masyarakat penerima manfaat bantuan sosial (bansos) dari pemerintah kini semakin mudah untuk mengecek status kepesertaan mereka sebagai penerima bansos.

Pengecekan rutin kepesertaan bansos ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa mereka masih tercatat sebagai penerima bansos.

Saat ini, pengecekan status penerima bansos bisa dilakukan secara online melalui laman resmi tanpa perlu datang ke kantor kelurahan atau dinas sosial.

Layanan ini sangat membantu masyarakat untuk memastikan apakah dirinya terdaftar sebagai penerima bantuan seperti PKH, PBI-JK, atau bantuan lainnya.

Prosesnya pun cukup sederhana, hanya membutuhkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP.

Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami cara cek bansos yang benar melalui situs resmi Kemensos. Padahal, langkah-langkahnya sangat mudah jika dilakukan sesuai petunjuk yang tersedia.

Berikut panduan lengkap cara mengecek penerima bansos melalui website resmi Kemensos:

1. Akses Situs Resmi Cek Bansos Kemensos Langkah pertama, buka laman resmi pengecekan bansos melalui browser di HP atau laptop Anda, yaitu di situs cekbansos.kemensos.go.id.

Pastikan Anda mengakses situs resmi untuk menghindari kesalahan data atau potensi penipuan. Hal ini penting karena data bansos bersifat sensitif dan berkaitan dengan identitas pribadi.