Harga Plastik Naik Imbas Konflik Timur Tengah, Ini 7 Sektor yang Berpotensi Terdampak

Ilustrasi botol plastik. harga plastik naik imbas konflik di Timur Tengah, dan berpotensi berdampak pada sedikitnya tujuh industri. (Freepik)
JawaPos.com – Ketegangan di Timur Tengah yang berujung pada gangguan pasokan petrokimia menjadi pemicu utama lonjakan harga sejumlah komoditas. Salah satunya adalah plastik.
Kenaikan harga ini terutama terjadi pada plastik yang termasuk golongan bahan dasar industri. Di antaranya polyethylene (PE) dan polypropylene (PP).
Melansir dari laporan Investing.com, konflik yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat ini berdampak langsung pada distribusi bahan petrokimia dunia.
Situasi semakin memburuk setelah terganggunya jalur logistik di Selat Hormuz, yang selama ini menjadi salah satu rute vital pengiriman energi dan bahan baku industri.
Pembatasan akses di Selat Hormuz membuat pasokan bahan baku plastik di sejumlah negara jadi tersendat.
Kondisi ini mendorong kenaikan harga secara cepat karena distribusi global tidak berjalan normal, sementara permintaan tetap tinggi.
Dampaknya mulai dirasakan di berbagai sektor. PE dan PP yang menjadi bahan utama kemasan, produk rumah tangga, hingga industri manufaktur mengalami tekanan harga.
Jika situasi geopolitik tidak segera mereda, kenaikan ini berpotensi meluas dan berdampak langsung pada harga barang konsumsi di tingkat global.
Berikut tujuh sektor yang berpotensi terdampak kenaikan harga plastik PE dan PP.
Kenaikan harga PE dan PP langsung berdampak pada industri makanan dan minuman.
