Antara
04 April 2026, 05.10 WIB

Prancis Siapkan Operasi Damai Buka Blokade Selat Hormuz

Presiden Perancis Emmanuel Macron melontarkan kritik tajam terhadap arah tatanan global. (istimewa)

JawaPos.com - Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan rencana kerja sama dengan negara lain dalam operasi damai untuk membantu membuka kembali Selat Hormuz di tengah ketegangan Timur Tengah.

"Kami ingin membuka kembali Selat Hormuz," kata Macron kepada mahasiswa di Universitas Yonsei dalam lawatan di Korea Selatan, Jumat (3/4).

Ia mengatakan Prancis bekerja sama dengan sejumlah negara untuk merencanakan misi damai guna mengawal kapal tanker dan kapal pengangkut melewati jalur perairan strategis tersebut.

Macron menambahkan operasi itu akan bergantung pada penerapan mekanisme dekonfliksi dengan Iran setelah gencatan senjata tercapai atau situasi menjadi lebih stabil.

Ia menjelaskan tujuan kerja sama tersebut adalah untuk memastikan gencatan senjata dan negosiasi menyeluruh, guna menjamin komunitas internasional memiliki gambaran menyeluruh serta pemantauan yang relevan terhadap aktivitas nuklir, balistik, dan proksi Iran di kawasan.

Selat Hormuz, yang dilewati sekitar 20 persen pasokan minyak global, terganggu sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran, yang memicu lonjakan harga energi global.

Presiden AS Donald Trump telah mengeluarkan pernyataan beragam terkait rencana Amerika Serikat terhadap situasi di Selat Hormuz. Namun, ia menyerukan kepada negara lain, termasuk Prancis, untuk membantu melindungi jalur maritim penting itu.

Sumber: Anadolu

Editor: Estu Suryowati
