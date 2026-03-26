Reuni Goblin! Gong Yoo hingga Kim Go Eun Bersatu Rayakan 10 Tahun Lewat Program Spesial

JawaPos.com - Kabar bahagia datang untuk penggemar kdrama, para pemain utama akan kembali berkumpul untuk merayakan 10 tahun drama Goblin.

Melalui pengumuman resmi, pihak tvN mengonfirmasi bahwa Gong Yoo, Lee Dong Wook, Kim Go Eun dan Yoo In Na akan ikut serta dalam proyek Goblin 10th Anniversary.

"Melalui Goblin 10th Anniversary (judul sementara) Gong Yoo, Lee Dong Wook, Kim Go Eun, Yoo In Na dan para pemeran utama drama akan memulai perjalanan singkat," tulis pengumuman tersebut yang dikutip melalui Naver.

Dalam program ini, para pemain akan melakukan perjalanan singkat bersama sambil mengenang momen-momen dari drama tersebut.

Mulai dari adegan legendaris, dialog mengesankan hingga cerita di balik layar yang mungkin sebelumnya belum pernah diungkap.

Sebagai informasi, Goblin yang tayang pertama kali pada 2016 bukan sekadar drama biasa.

Karya yang ditulis oleh Kim Eun Sook dan disutradarai oleh Lee Eung Bok ini mencetak sejarah sebagai salah satu drama kabel dengan rating tertinggi bahkan menembus angka 20%.

Tak hanya sukses secara rating, drama ini juga menjadi fenomena global dan berperan besar dalam menyebarkan Korean Wave ke berbagai negara.

Selain cerita yang kuat, Goblin dikenal karena visual sinematiknya yang indah serta OST yang sangat populer, menjadikannya salah satu drama paling ikonik di masanya.

Berkat kesuksesan tersebut, drama ini juga meraih berbagai penghargaan bergengsi termasuk di Baeksang Arts Awards 2017.

Program spesial ini juga memiliki makna tambahan karena sekaligus menjadi bagian dari perayaan 20 tahun tvN.