Jumat Agung, Sharena Delon Rasakan Kebaikan Yesus

JawaPos.com - Perayaan Jumat Agung dirayakan oleh banyak orang, tidak terkecuali oleh sejumlah selebriti Tanah Air. Salah satu yang turut merayakannya adalah artis Sharena Delon.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Sharena Delon mengunggah foto bersama sang suami dengan latar sebuah tulisan tentang dosa yang mengakibatkan manusia jadi jauh dari Tuhan.

"Happy Good Friday everyone!," tulisnya memberi keterangan foto melalui akun Instagram pribadinya, mrssharena.

Sharena Delon merasa kasih sayang Tuhan sangat besar untuknya dan keluarga. Dia merasa termasuk orang yang banyak dosa namun masih mendapatkan anugerah besar dari Tuhan.

"Kok Tuhan sayang banget ya sama kita yang banyak dosanya ini, been thinking about how kita menerima apa yang sesungguhnya nggak layak kita terima (pengampunan)," kata Sharena Delon.

Selain itu, dia juga merasakan betapa besarnya kebaikan Yesus terhadap dirinya dan keluarga mau menanggung dosa atas apa yang mereka lakukan.

"Sedangkan Yesus menanggung apa yang sebenarnya nggak pantas la tanggung. He did that for all of us. It is the gift that cost Him everything. He loves us that much! You are worth it. Semua yang baca ini, Tuhan sayang banget sama kalian," tandasnya.