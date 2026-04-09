Desain iPhone 18 Pro Max Bocor: Dynamic Island Makin Kecil, Layar Makin Lega

JawaPos.com - Menjelang tahap akhir pengembangan produk, berbagai bocoran mulai mengindikasikan adanya perubahan penting pada lini iPhone, khususnya pada desain layar iPhone 18 Pro Max.

Seperti dilansir dari vietnam.vn, informasi terbaru menyebut Apple tengah menyiapkan peningkatan besar, terutama pada fitur Dynamic Island yang selama ini menjadi ciri khas pengalaman iPhone.

Salah satu perubahan utama adalah ukuran Dynamic Island yang dikabarkan akan dibuat lebih kecil dengan tampilan yang lebih rapi dan modern.

Laporan menyebut iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, serta iPhone 18 versi standar yang diprediksi rilis pada musim semi 2027 masih akan mempertahankan desain bezel seperti generasi sebelumnya.

Namun, perbedaan paling mencolok terletak pada area Dynamic Island yang kini diperkecil.

Informasi ini berasal dari pembocor Ice Universe, yang dikenal memiliki rekam jejak cukup akurat.

Dalam unggahannya di Weibo, ia menyebut seri iPhone 18 akan mempertahankan ukuran bingkai layar seperti iPhone 17, tetapi dengan bagian tengah yang lebih ringkas.

Artinya, Apple tidak mengubah keseluruhan ukuran layar, melainkan menyempurnakan bagian notch demi pengalaman visual yang lebih optimal.

Dynamic Island sendiri merupakan solusi berbasis perangkat lunak yang dirancang Apple untuk “menyiasati” area poni di bagian atas layar, tempat kamera depan dan sensor Face ID berada.