Nanda Prayoga
09 April 2026, 15.01 WIB

Desain iPhone 18 Pro Max Bocor: Dynamic Island Makin Kecil, Layar Makin Lega

Bocoran konsep iPhone 18 Pro. (vietnam.vn)

JawaPos.com - Menjelang tahap akhir pengembangan produk, berbagai bocoran mulai mengindikasikan adanya perubahan penting pada lini iPhone, khususnya pada desain layar iPhone 18 Pro Max.

Seperti dilansir dari vietnam.vn, informasi terbaru menyebut Apple tengah menyiapkan peningkatan besar, terutama pada fitur Dynamic Island yang selama ini menjadi ciri khas pengalaman iPhone.

Salah satu perubahan utama adalah ukuran Dynamic Island yang dikabarkan akan dibuat lebih kecil dengan tampilan yang lebih rapi dan modern.

Laporan menyebut iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, serta iPhone 18 versi standar yang diprediksi rilis pada musim semi 2027 masih akan mempertahankan desain bezel seperti generasi sebelumnya.

Namun, perbedaan paling mencolok terletak pada area Dynamic Island yang kini diperkecil.

Informasi ini berasal dari pembocor Ice Universe, yang dikenal memiliki rekam jejak cukup akurat.

Dalam unggahannya di Weibo, ia menyebut seri iPhone 18 akan mempertahankan ukuran bingkai layar seperti iPhone 17, tetapi dengan bagian tengah yang lebih ringkas.

Artinya, Apple tidak mengubah keseluruhan ukuran layar, melainkan menyempurnakan bagian notch demi pengalaman visual yang lebih optimal.

Dynamic Island sendiri merupakan solusi berbasis perangkat lunak yang dirancang Apple untuk “menyiasati” area poni di bagian atas layar, tempat kamera depan dan sensor Face ID berada.

Sejak diperkenalkan, fitur ini berhasil mengubah keterbatasan desain menjadi nilai tambah dengan menghadirkan informasi interaktif seperti panggilan masuk, musik, navigasi, hingga aktivitas aplikasi di latar belakang.

Artikel Terkait
Orang yang Membaca Sebelum Tidur Bukan Main Ponsel, Biasanya Memiliki 8 Kekuatan Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Membaca Sebelum Tidur Bukan Main Ponsel, Biasanya Memiliki 8 Kekuatan Ini Menurut Psikologi

06 April 2026, 04.37 WIB

Jika Seseorang Terus-Menerus Mengeluh Tidak Punya Waktu, Tetapi Menghabiskan Dua Jam Setiap Malam untuk Membuka Ponsel, Biasanya Mereka Miliki 7 Pola Masalah Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Seseorang Terus-Menerus Mengeluh Tidak Punya Waktu, Tetapi Menghabiskan Dua Jam Setiap Malam untuk Membuka Ponsel, Biasanya Mereka Miliki 7 Pola Masalah Ini Menurut Psikologi

27 Maret 2026, 22.37 WIB

Ingin Mengurangi Rasa Cemas? 8 Kebiasaan Penggunaan Ponsel Ini Harus Dihindari - Image
Kepribadian

Ingin Mengurangi Rasa Cemas? 8 Kebiasaan Penggunaan Ponsel Ini Harus Dihindari

27 Maret 2026, 18.41 WIB

Terpopuler

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
1

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

2

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

3

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

4

Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang

5

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

6

Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini! 

7

8 Kuliner Tempat Seafood Termantul di Surabaya yang Wajib Dicoba Pecinta Makanan Laut

8

Mahasiswi Jadi Korban Pelecehan oleh Dosen, Begini Tanggapan Rektor Universitas Budi Luhur

9

Prediksi Line Up Real Madrid Kontra Bayern Munchen: Kylian Mbappe dan Vinicius di Lini Serang

10

5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?

