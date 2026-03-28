Aktor Lee Sang Bo Meninggal Dunia, Agensi Rilis Pernyataan

JawaPos.com - Tinggalkan duka mendalam bagi keluarga hingga penggemar, aktor Korea Lee Sang Bo dikabarkan meninggal dunia.

Dikutip dari Soompi, Sabtu (28/3), kabar ini dikonfirmasi oleh agensinya, yang semakin membuat penggemar penasaran tentang penyebabnya

Pada tanggal 27 Maret, dilaporkan bahwa Lee Sang Bo ditemukan meninggal di rumahnya sekitar pukul 12:40 siang KST.

Menanggapi laporan tersebut, agensinya, Korea Management Group, merilis pernyataan berikut, “Halo, ini KMG.”

“Kami memberitahukan Anda tentang meninggalnya aktor agensi kami, Lee Sang Bo,” tulis agensi dengan haru

“Mohon pengertian Anda karena tidak dapat mengungkapkan penyebab kematiannya karena permintaan keluarganya,” tambahnya

“Upacara penghormatan terakhir diadakan di Ruang 3 Rumah Duka Pusat Pyeongtaek, tetapi kami dengan hormat menolak liputan,” tambah agensi

Agensi melanjutkan, “Hal ini kamu lakukan demi perlindungan keluarganya dan meminta kerja sama Anda.”

Lee Sang Bo memulai debutnya melalui drama tahun 2006 yang berjudul Invisible Man Choi Jang Soo.