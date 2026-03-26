Ryandi Zahdomo
26 Maret 2026, 17.32 WIB

Viral Mobil Dinas Pelat B di Arus Balik Lebaran, Pemprov DKI Jakarta: Bukan Kendaraan Operasional Kami

Ilustrasi mobil dinas.

JawaPos.com - Sebuah mobil dinas berpelat merah dengan nomor polisi B 1237 PQS mendadak viral setelah tertangkap kamera berada di tengah kepadatan arus balik Lebaran 2026.

Mobil berjenis Toyota Kijang Innova V Luxury tersebut terlihat melintas di Gerbang Tol Banyumanik, Semarang, pada Selasa malam (24/3).

Kejadian ini langsung memicu reaksi netizen karena adanya larangan keras penggunaan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) untuk keperluan mudik.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera melakukan penelusuran kilat.

Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin menjelaskan, setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi e-KDO pada Rabu (25/3), kendaraan tersebut tidak terdaftar sebagai aset pemerintah Jakarta.

"Terkait laporan tersebut, kendaraan yang dimaksud bukan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melainkan milik instansi lain. Adapun kebijakan penggunaan kendaraan dinas merupakan kewenangan masing-masing instansi," ujarnya, Kamis (26/3).

Meskipun berpelat B, Faisal menjelaskan bahwa setiap instansi memiliki kewenangan masing-masing dalam mengelola kendaraan operasionalnya.

Sanksi Tegas ASN yang Mudik Pakai Mobil Dinas

Walaupun mobil yang viral tersebut bukan milik Pemprov DKI, Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Dhany Sukma, tetap memberikan peringatan keras bagi seluruh aparatur di lingkungan Jakarta.

Pihaknya tidak akan segan melakukan pemanggilan dan klarifikasi jika ditemukan laporan penyalahgunaan aset negara selama periode libur Lebaran 2026.

"Jika terbukti terjadi pelanggaran, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Dhany.

Potong TPP Hingga Teguran Moral

Aturan main penggunaan mobil dinas di Jakarta sangat ketat. Berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2024 dan PP Nomor 94 Tahun 2021, ASN yang melanggar bisa dijatuhi sanksi beragam.

Sanksi tersebut mulai dari teguran moral yang masuk ke catatan personil, hingga sanksi finansial berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Sebagai langkah antisipasi, Pemprov DKI sebenarnya telah melakukan audit dan memerintahkan agar seluruh mobil dinas "dikandangkan" di lokasi yang telah ditentukan selama masa cuti bersama Lebaran.

Artikel Terkait
Arus Balik Melonjak 108%, Diskon Tarif Tol 30% Mulai Berlaku Hari Ini, 26 Maret 2026 - Image
Nasional

Arus Balik Melonjak 108%, Diskon Tarif Tol 30% Mulai Berlaku Hari Ini, 26 Maret 2026

26 Maret 2026, 16.54 WIB

Polri sebut Operasi Ketupat 2026 Sukses, Korban Tewas Selama Mudik dan Arus Balik Lebaran Turun 30,41 Persen - Image
Nasional

Polri sebut Operasi Ketupat 2026 Sukses, Korban Tewas Selama Mudik dan Arus Balik Lebaran Turun 30,41 Persen

26 Maret 2026, 16.37 WIB

7 Tips Aman Membawa Bagasi di Atas Mobil saat Arus Balik Lebaran, Jangan Asal Tumpuk - Image
Otomotif

7 Tips Aman Membawa Bagasi di Atas Mobil saat Arus Balik Lebaran, Jangan Asal Tumpuk

26 Maret 2026, 14.38 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

