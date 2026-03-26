Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
26 Maret 2026, 16.54 WIB

Arus Balik Melonjak 108%, Diskon Tarif Tol 30% Mulai Berlaku Hari Ini, 26 Maret 2026

Suasana arus balik di gerbang tol Cikampek Utama 2, Selasa (24/3) malam. (Jasa Marga)

JawaPos.com - Puncak arus balik Idul Fitri 1447H gelombang pertama telah terlewati tadi malam, Rabu (25/3).

Per hari ini, Kamis (26/3), PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mulai memberlakukan diskon tarif tol 30 persen.

Diskon itu sebagai penghargaan bagi pemudik yang rela kembali belakangan sehingga tidak menambah kepadatan di ruas-ruas tol saat puncak arus balik.

saat puncak arus balik tadi malam, Jasa Marga mencatat lonjakan kendaraan yang luar biasa dari arah Timur Trans Jawa menuju Jakarta mencapai lebih dari 100 persen dibandingkan hari biasa.

Kepadatan ini terpantau di Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama sejak periode hari H hingga H+3 Lebaran (21–24 Maret 2026).

Sebanyak 239.383 kendaraan telah meluncur ke arah Ibu Kota, melambung 108,44% dari volume lalu lintas normal.

Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo menuturkan, pergerakan kendaraan terus menunjukkan tren meningkat seiring berakhirnya libur lebaran.

Berdasarkan data lalu lintas periode H-10 s.d H+3 (11-24 Maret 2026), tercatat sebanyak 415.448 kendaraan dari wilayah timur trans jawa atau meningkat 6,45% dari lalu lintas normal sebanyak 390.288 kendaraan.

Sementara itu berdasarkan data sif 1 tanggal 25 Maret 2026, tercatat sebanyak 23.921 kendaraan, meningkat 193,15% dari normal sebanyak 8.160 kendaraan.

"Tingginya volume lalu lintas ini menunjukkan bahwa pergerakan arus balik masih berlangsung dan diperkirakan akan terus meningkat," ujar Ria dikutip Kamis (26/3).

Demi menjaga kelancaran, pihak JTT bersama Kepolisian telah menerapkan skema rekayasa lalu lintas.

Mulai dari one way sepenggal hingga sistem buka-tutup situasional di titik-titik krusial seperti KM 263 Pejagan-Pemalang hingga KM 414 GT Kalikangkung.

Diskon Tarif Tol 30%: Strategi Pecah Kepadatan

Kabar gembira bagi Anda yang baru akan melakukan perjalanan balik. Untuk mengurai penumpukan kendaraan, JTT memberikan insentif berupa potongan tarif tol yang cukup besar.

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Arus Balik Lebaran, 31 Ribuan Penumpang KAI Tiba di Surabaya - Image
Surabaya Raya

Arus Balik Lebaran, 31 Ribuan Penumpang KAI Tiba di Surabaya

26 Maret 2026, 03.03 WIB

Info Arus Balik 2026: One Way Lokal Tol Semarang Kembali Berlaku, Cek Titik Mulainya! - Image
Nasional

Info Arus Balik 2026: One Way Lokal Tol Semarang Kembali Berlaku, Cek Titik Mulainya!

26 Maret 2026, 00.25 WIB

Tinjau Jasa Marga Command Center, Kapolri Sebut Puncak Arus Balik Terlewati, Penanganan Lancar - Image
Nasional

Tinjau Jasa Marga Command Center, Kapolri Sebut Puncak Arus Balik Terlewati, Penanganan Lancar

26 Maret 2026, 00.24 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore