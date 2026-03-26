Antisipasi Arus Balik, InJourney-Maskapai Operasikan Ratusan Slot Penerbangan Tambahan

JawaPos.com – Peningkatan jumlah penumpang pesawat saat arus balik Lebaran tahun ini membuat InJourney Airports (PT Angkasa Pura) dan maskapai mengoperasikan ratusan penerbangan tambahan (extra flight).

Hal itu sebagai antisipasi meningkatnya permintaan tiket penerbangan dari daerah tujuan mudik, seiring berakhirnya masa libur Lebaran.

Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi menjelaskan, pihaknya bersama maskapai penerbangan terus mengoptimalkan slot time di bandara. Salah satunya melalui pengoperasian penerbangan tambahan oleh maskapai.

"Ini sejalan dengan tumbuhnya permintaan perjalanan udara pada arus balik," kata Pahlevi dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (26/3).

Pahlevi menyebutkan pada arus balik hari kedua Idul Fitri (22/3), jumlah pergerakan penumpang pesawat di 37 bandara yang dikelola InJourney Airports tercatat 468.604 penumpang dengan 3.265 penerbangan.

Angka tersebut meningkat sekitar 14,4 persen pada 23 Maret 2026 dengan jumlah 536.109 penumpang menggunakan 3.636 penerbangan.

Kemudian pada 24 Maret 2026, jumlah penumpang mencapai 583.815 orang atau naik 8,9 persen dibandingkan dengan hari sebelumnya.

Ia memastikan seluruh bandara telah mengantisipasi peningkatan trafik arus balik dengan melakukan optimalisasi seluruh sumber daya bandara.

Termasuk slot time penerbangan atau ketersediaan waktu di bandara untuk keberangkatan dan kedatangan pesawat, dengan memperhatikan kapasitas bandara pada peak hour.

"Sebagai pengelola bandara, InJourney Airports memastikan ketersediaan slot time di bandara untuk extra flight yang dioperasikan maskapai. Sejalan dengan ini, seluruh bandara siaga 24 jam menyesuaikan kebutuhan maskapai,” ujarnya.

"Adapun pada angkutan Lebaran periode 13-21 Maret 2026, tercatat sekitar 2.400 extra flight telah dioperasikan di berbagai rute penerbangan," lanjutnya.

Sementara itu, pada periode arus balik khusus 22 Maret 2026 telah dioperasikan 124 extra flight, lalu pada 23 Maret 2026 dioperasikan 211 extra flight. dan pada 24 Maret 2026 mencapai 284 extra flight.