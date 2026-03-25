Info Arus Balik 2026: One Way Lokal Tol Semarang Kembali Berlaku, Cek Titik Mulainya!

JawaPos.com - Puncak arus balik Idulfitri 1447H/2026 mulai terasa di Jawa Tengah. Menanggapi lonjakan volume kendaraan menuju arah Jakarta, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) resmi memberlakukan kembali rekayasa lalu lintas one way lokal, Rabu (25/3).

Langkah ini diambil atas diskresi Kepolisian untuk memastikan tidak terjadi kemacetan parah di Ruas Jalan Tol Semarang Seksi A,B,C hingga Jalan Tol Batang-Semarang.

Sebelumnya, petugas sempat mengaktifkan one way dari KM 429 Simpang Susun (SS) Jangli. Pemanfaatan sodetan di SS Jangli ini menjadi strategi perdana di lebaran tahun ini untuk memangkas akses dan mempercepat distribusi kendaraan ke arah Barat.

Namun, menyesuaikan kondisi di lapangan, per pukul 14.06 WIB, titik awal one way lokal kini digeser ke KM 425+800 Jalan Tol Semarang Seksi A,B,C dan berakhir di KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung.

Antisipasi Lonjakan Kendaraan ke Arah Jakarta

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo menuturkan, seluruh langkah ini adalah bagian dari manajemen arus balik yang dinamis.

"Sejalan dengan diskresi Kepolisian, PT Jasamarga Transjawa Tol menjalankan cara bertindak dalam mengurai lonjakan kendaraan arus balik menuju Jakarta dan sekitarnya. Berdasarkan pantauan volume kendaraan yang melintasi Ruas Tol Semarang Seksi A,B,C, JTT menjalankan one way lokal di KM 425 B menjelang Rest Area KM 424. Untuk memperlancar arus, JTT juga memberlakukan buka tutup secara situasional pada Rest Area KM 424," ungkap Ria, Rabu (25/3).

Selain rekayasa jalur, pihak JTT juga memastikan kesiapan personel dan sarana di lapangan agar proses transisi arus berjalan tanpa hambatan bagi para pemudik.

Tips Aman Selama Arus Balik

Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan menuju Jakarta, sangat penting untuk tetap waspada dan tidak memaksakan diri. Pihak Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk:

- Mematuhi rambu lalu lintas dan arahan petugas.

- Memastikan kondisi fisik dan kendaraan dalam keadaan prima.

- Menggunakan rest area secara bijak (jangan parkir di bahu jalan).