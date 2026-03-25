Arus Balik Lebaran, 31 Ribuan Penumpang KAI Tiba di Surabaya

JawaPos.com - Arus balik Lebaran 2026 di wilayah PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 8 Surabaya mulai mengalami peningkatan dengan sebanyak 31.487 penumpang diproyeksikan tiba di Surabaya pada Rabu, 25 Maret 2026.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, mengatakan bahwa untuk memastikan perjalanan berjalan lancar, KAI Daop 8 Surabaya mengimbau pelanggan agar tidak datang terlalu mendekati waktu keberangkatan.

"Serta mengatur waktu kedatangan di stasiun lebih awal guna menghindari risiko tertinggal kereta. Selain itu, pelanggan juga dapat mempertimbangkan alternatif tanggal keberangkatan apabila jadwal favorit telah mendekati penuh, serta memanfaatkan skema perjalanan lanjutan (connecting train) untuk memperoleh pilihan waktu dan rute yang lebih fleksibel," ujarnya, Rabu (25/4).

Berdasarkan data sementara, Hendro menyebut bahwa total penumpang kereta api di wilayah Daop 8 Surabaya pada hari ini diproyeksikan mencapai 52.253 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 31.487 penumpang datang dan 20.766 penumpang berangkat. Angka ini masih berpotensi bertambah hingga malam hari seiring masih berlangsungnya jadwal perjalanan kereta.

Tingginya pergerakan penumpang terlihat di sejumlah stasiun utama. Stasiun Surabaya Gubeng mencatat total 15.463 penumpang, dengan 10.246 penumpang turun dan 5.217 penumpang naik. Sementara itu, Stasiun Surabaya Pasarturi melayani 14.883 penumpang (9.232 turun dan 5.651 naik), serta Stasiun Malang mencatat 7.702 penumpang (4.876 turun dan 2.826 naik).

Secara kumulatif, selama periode Angkutan Lebaran 11–25 Maret 2026, KAI Daop 8 Surabaya telah melayani 689.315 penumpang, yang terdiri dari 362.961 penumpang berangkat dan 326.354 penumpang datang. Hingga akhir masa Angkutan Lebaran, total penumpang diproyeksikan mencapai 914.036 orang, termasuk 452.810 penumpang yang datang ke wilayah Surabaya.

Sementara itu, penjualan tiket kereta api jarak jauh hingga 25 Maret telah mencapai 461.226 tiket atau sekitar 82 persen dari total kapasitas 561.528 tempat duduk untuk periode 11 Maret hingga 1 April 2026. Angka ini diperkirakan masih akan terus meningkat.

Pemerintah bersama KAI juga menghadirkan diskon 30 persen untuk tiket KA ekonomi komersial pada periode 14–29 Maret 2026. Di wilayah Daop 8 Surabaya, tersedia 188.288 tiket diskon, dengan 145.168 tiket atau sekitar 77 persen telah terjual. Masih terdapat sekitar 43 ribu tiket yang bisa dimanfaatkan masyarakat.

Selain itu, KAI Daop 8 Surabaya menghadirkan program “Tabur Berkah Hari Raya” berupa promo tarif parsial untuk perjalanan kereta api jarak jauh. Program ini berlaku untuk keberangkatan 22–30 Maret 2026 dengan total 21.411 kursi kelas eksekutif.