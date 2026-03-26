7 Tips Aman Membawa Bagasi di Atas Mobil saat Arus Balik Lebaran, Jangan Asal Tumpuk

JawaPos.com – Membawa barang di atas mobil kerap menjadi solusi saat ruang bagasi tidak lagi mencukupi, terutama ketika bepergian jarak jauh seperti mudik dan balik Lebaran.

Namun, langkah ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Penempatan barang di atap mobil berisiko mengganggu keseimbangan kendaraan jika tidak ditata dengan benar.

Selain itu, beban tambahan di bagian atas juga dapat memengaruhi aerodinamika dan kontrol mobil, terutama saat melaju dalam kecepatan tinggi.

Karena itu, pengendara perlu memahami cara membawa bagasi di atas mobil dengan aman agar perjalanan tetap nyaman dan minim risiko.

Dilansir dari Suzuki dan Auto2000, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan sebelum menaruh barang di roof box atau bagasi atas mobil.

Berikut tujuh tips yang bisa diterapkan bila Anda ingin menyimpan bagasi di atas mobil saat perjalanan jauh.

1. Gunakan Roof Box yang Sesuai Ukuran Mobil Pemilihan roof box tidak boleh dilakukan asal-asalan. Pastikan ukuran dan kapasitasnya sesuai dengan jenis mobil yang Anda gunakan.

Roof box yang terlalu besar bisa mengganggu aerodinamika, sementara yang terlalu kecil membuat barang tidak tertata dengan baik.

Material roof boxjuga perlu diperhatikan. Pilih yang kokoh dan tahan cuaca agar mampu melindungi barang selama perjalanan.

2. Perhatikan Batas Maksimal Beban Roof Box Setiap roof box memiliki kapasitas beban yang sudah ditentukan. Melebihi batas tersebut tidak hanya berisiko merusak roof box, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas kendaraan.

Beban yang terlalu berat di bagian atas membuat mobil lebih mudah limbung, terutama saat menikung atau terkena angin kencang.

3. Susun Barang Secara Seimbang Penataan barang menjadi faktor krusial saat menggunakan roof box. Distribusi berat harus merata agar tidak terjadi ketimpangan.