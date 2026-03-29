Wagub Rano Karno: Perputaran Ekonomi Jakarta Capai Rp 48 Triliun, Subsidi Rp 3 Triliun Untung 7 Kali Lipat

JawaPos.com - Ekonomi Jakarta sudah menunjukkan taringnya di awal tahun 2026.

Dalam acara halalbihalal dan haul masyayikh Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebuireng (IKAPETE) DKI Jakarta di Masjid At-Tin TMII, Minggu (29/3), Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno membeberkan pencapaian yang diraih ibu kota.

Tak main-main, perputaran uang di Jakarta menembus angka Rp 48 triliun selama periode hari besar keagamaan.

Tren positif ekonomi Jakarta terlihat jelas sejak akhir tahun lalu hingga momen Lebaran tahun ini.

Aktivitas belanja dan mobilitas warga menjadi motor utama penggerak ekonomi di tengah tantangan global.

Wagub Rano Karno menyebut bahwa daya beli masyarakat tetap stabil dan bahkan cenderung meningkat tajam.

"Alhamdulillah, pada periode kegiatan kebudayaan yang dimulai dari Natal hingga Hari Raya Idul Fitri, perputaran ekonomi Jakarta mencapai hampir Rp 48 triliun. Angka ini menunjukkan daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi tetap terjaga dengan baik," ujarnya.

Salah satu kunci di balik masifnya perputaran uang tersebut adalah kebijakan transportasi publik gratis. Pemprov DKI Jakarta sengaja membebaskan biaya MRT dan TransJakarta saat Idulfitri untuk memicu pergerakan massa ke pusat-pusat ekonomi.

Rano menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah daerah.

"Salah satu kebijakan yang kami lakukan adalah menggratiskan transportasi umum di Jakarta selama dua hari saat Idul Fitri. Baik TransJakarta maupun MRT dapat digunakan secara gratis oleh masyarakat," jelasnya.

Meski pemerintah harus merogoh kocek untuk subsidi, hasilnya justru balik modal berkali-kali lipat bagi ekonomi warga.

"Jika dihitung, subsidi yang diberikan mencapai hampir Rp 3 triliun. Namun, dampaknya justru menghasilkan perputaran ekonomi hingga tujuh kali lipat. Ini menunjukkan ekonomi Jakarta masih cukup solid," ungkapnya.