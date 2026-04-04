Anak Yatim Jajal Wahana Bermain, Polda Metro Jaya Berharap Bisa Bawa Kebahagiaan

JawaPos.com - Anak-anak yatim dari Panti Yatim Indonesia (PYI) melakukan kegiatan tidak biasa pada Jumat (3/4). Mereka berkesempatan bermain di taman bermain di sebuah mal kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Kebahagiaan nampak dari raut wajah sejumlah segerombolan anak berusia di bawah 10 tahun tersebut. Ini menjadi pengalaman yang berbeda bagi mereka yang jarang sekali berkesempatan merasakan wahana bermain karena keterbatasan yang dimiliki.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengapresiasi kegiatan ini. Kegiatan sosial seperti ini dianggap bisa memberikan manfaat untuk anak-anak agar mandapat pengalaman bermain baru.

"Saya Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto beserta staf dan jajaran menyampaikan, rasa terima kasih kepada teman-teman dari Forum Wartawan Polri Polda Metro Jaya yang sudah mengajak bermain adik-adik kita, anak-anak kita dari Panti Yatim Indonesia," kata Budi.

"Semoga waktu, kesempatan yang teman-teman berikan kepada anak-anak dan adik-adik kita, memberikan manfaat, membawa keberkahan terutama membawa kebahagiaan dan kesenangan bagi adik-adik kita," imbuhnya.

Perwira Polri dengan 3 melati di pundak ini berharap kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi anak-anak yatim. Dengan begitu, mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.

"Semoga ini terus dilakukan memberikan kehidupan yang bermanfaat bagi adik-adik Panti Yatim Indonesia," jelasnya.

Sementara itu, Ketua FWP, Achmad Faruk mengatakan, seorang jurnalis tidak sekadar membuat konten tulisan dengan baik. Namun, sudah sewajarnya juga menunjukan kepedulian sosial.