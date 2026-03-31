Pasanganmu Tidak Pernah Selingkuh? 8 Kebiasaan Ini Biasanya Ada pada Dirinya

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, kesetiaan menjadi salah satu fondasi utama yang menentukan kekuatan dan kelanggengan ikatan antara dua orang. Tidak semua orang mampu menjaga kesetiaan, tetapi ada mereka yang sangat menghargai komitmen dan tidak pernah terpikir untuk mengkhianati pasangannya. Orang-orang yang setia biasanya memiliki kebiasaan tertentu yang membantu menjaga hubungan tetap sehat dan harmonis. Mengutip dari Geediting, berikut delapan kebiasaan yang dimiliki oleh orang-orang setia yang tidak akan pernah mengkhianati pasangan mereka.

1. Selalu Jujur dalam Segala Hal

Kejujuran adalah dasar dari hubungan yang kuat dan sehat. Orang yang setia tidak menyembunyikan apa pun dari pasangannya dan selalu berbicara dengan terbuka, bahkan dalam situasi yang sulit.

Mereka tidak merasa perlu berbohong atau menutupi sesuatu karena mereka menghargai transparansi dalam hubungan.

Kejujuran juga menciptakan rasa aman dalam hubungan. Ketika pasangan tahu bahwa mereka dapat mempercayai satu sama lain tanpa rasa ragu, ikatan yang terjalin akan semakin erat.

Orang yang setia memahami bahwa kebohongan kecil sekalipun dapat merusak kepercayaan dalam jangka panjang, sehingga mereka memilih untuk selalu bersikap jujur meskipun terkadang kenyataan sulit untuk diungkapkan.

2. Selalu Menepati Janji yang Dibuat

Menepati janji bukan hanya soal kata-kata, tetapi juga tentang integritas dan tanggung jawab.

Mereka yang tidak pernah selingkuh memahami pentingnya menepati janji, baik itu janji kecil maupun besar.

Jika mereka berjanji akan melakukan sesuatu, mereka akan berusaha keras untuk memenuhinya.

Kebiasaan ini menciptakan rasa percaya dalam hubungan karena pasangan tahu bahwa mereka bisa mengandalkan satu sama lain.