Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
28 Maret 2026, 15.48 WIB

5 Alasan Penting Anda Harus Sikat Gigi Sebelum Tidur

ilustrasi orang yang sikat gigi. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Sikat gigi setiap malam sebelum tidur adalah salah satu kebiasaan terpenting untuk menjaga kesehatan mulut.

Ini adalah praktik sederhana namun penting yang berperan vital dalam mencegah masalah gigi.

Menyikat gigi di malam hari sangat penting karena sepanjang hari mulut Anda mengumpulkan sisa makanan, bakteri, dan plak.

Jika tidak dibersihkan sebelum tidur, hal itu dapat menyebabkan masalah gigi serius seperti gigi berlubang, penyakit gusi, dan bau mulut.

Selain itu, saat Anda tidur, mulut menghasilkan lebih sedikit air liur, menciptakan lingkungan ideal bagi bakteri untuk berkembang biak dan merusak gigi serta gusi.

Menyikat gigi di malam hari membantu menghilangkan partikel berbahaya ini dan melindungi kesehatan mulut.

Dilansir English jagran, berikut lima alasan penting menyikat gigi di malam hari sangat penting untuk menjaga gigi tetap sehat.

1. Mencegah gigi berlubang

Menyikat gigi di malam hari mengurangi risiko gigi berlubang dengan menghilangkan sisa makanan dan bakteri yang menyebabkan kerusakan gigi.

2. Melindungi gusi

Penumpukan plak dapat menyebabkan kerusakan gigi dan penyakit gusi.

Menyikat gigi secara teratur di malam hari membantu menjaga kebersihan mulut dan mencegah masalah ini.

3. Napas segar

Menyikat gigi di malam hari memberikan napas segar dan memastikan Anda bangun dengan mulut yang bersih.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore