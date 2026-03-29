5 Suplemen Ini Bisa Hilang Manfaatnya untuk Kesehatan Ketika Dikonsumsi Bersama dengan Kopi

JawaPos.com – Banyak orang sangat suka minum kopi, entah saat pagi hari, siang, atau bahkan malam hari.

Dan beberapa orang juga agar tetap sehat mereka minum suplemen vitamin untuk menjaga tubuh tetap fit dan bugar.

Namun, ada beberapa vitamin yang tidak bisa dikonsumsi dengan kopi karena dapat menghilangkan manfaatkan.

Oleh karena itu, kita perlu menyadari bahwa kebiasaan minum kopi bersamaan dengan suplemen tertentu bisa membuat manfaatnya berkurang.

Ini karena kandungan dalam kopi seperti kafein, tanin, dan polifenol dapat mengganggu proses penyerapan nutrisi di dalam tubuh.

Dilansir dari Very Well Health, inilah lima suplemen yang tidak bisa dikonsumsi dengan kopi karena manfaatnya akan hilang untuk kesehatan tubuh.

1. Zat Besi

Zat besi memang berperan penting dalam pembentukan sel darah merah dan menjaga energi tubuh.

Namun ketika dikonsumsi bersamaan dengan kopi, kandungan tanin di dalamnya dapat mengikat zat besi sehingga sulit diserap oleh tubuh.

Akibatnya, meskipun seseorang rutin mengkonsumsi suplemen zat besi, tubuh tetap berisiko mengalami kekurangan manfaatnya

Selain itu, ini juga dapat memicu gejala seperti lemas, pucat, hingga anemia, sehingga aktivitas tidak bisa berjalan lancar

Oleh karena itu, sangat disarankan untuk memberi jeda waktu setidaknya dua jam antara konsumsi kopi dan suplemen zat besi agar penyerapan tetap optimal.

2. Vitamin B dan C

Vitamin larut air seperti vitamin B dan vitamin C juga dapat hilang manfaatnya ketika dikonsumsi dengan kopi.