Jangan Dikonsumsi Berlebihan, 9 Makanan Ini Harus Dihindari agar Tidak Mengganggu Kesehatan

Ilustrasi makanan sehat (Freepik) JawaPos.com - Mengonsumsi makanan secara berlebihan, bahkan yang tergolong sehat sekalipun, bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Meski makanan bergizi menyediakan nutrisi penting, konsumsi yang berlebihan dapat menimbulkan ketidakseimbangan tubuh, kenaikan berat badan, gangguan pencernaan, serta berbagai masalah kesehatan lainnya. Mengacu pada NTDV, berikut beberapa jenis makanan sehat yang sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan.

1. Kacang dan selai kacang

Kacang-kacangan mengandung banyak lemak sehat, protein, dan serat sehingga menjadikannya camilan yang lezat.

Namun, kacang-kacangan juga padat kalori, yang berarti konsumsi berlebihan dapat menyebabkan penambahan berat badan.

2. Alpukat

Alpukat mengandung banyak lemak tak jenuh tunggal yang menyehatkan jantung, tetapi juga tinggi kalori.

Meskipun alpukat mendukung kesehatan yang baik, mengonsumsinya terlalu banyak dapat menyebabkan asupan kalori berlebihan yang memicu penambahan berat badan.

3. Cokelat hitam

Cokelat hitam kaya akan antioksidan dan mendukung kesehatan jantung, namun tetap padat kalori dan gula.

Mengonsumsi terlalu banyak dapat menyebabkan penambahan berat badan dan peningkatan asupan gula sehingga menghilangkan manfaatnya.

4. Buah-buahan