Resep Cumi Oseng Bawang Pedas Gurih, Simpe dan Praktis untuk Menu Sehari-hari

JawaPos.com - Olahan cumi menjadi salah satu bahan seafood favorit yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan lezat.

Selain itu, menu olahan cumi sering kali menjadi yang paling digemari, karena menjadi sajian sederhana dengan cita rasa yang menggugah selera. Salah satunya olahan cumi oseng bawang pedas gurih.

Perpaduan tekstur cumi yang kenyal dengan aroma bawang yang harum serta sentuhan pedas yang pas, menjadikan hidangan ini cocok sebagai menu sehari-hari di rumah.

Tak hanya nikmat, resep cumi oseng bawang juga dikenal praktis dan tidak membutuhkan banyak bahan, sehingga sangat ideal bagi Anda yang ingin memasak cepat namun tetap lezat.

Bagi pecinta masakan rumahan, cumi oseng bawang pedas gurih bisa menjadi pilihan tepat untuk disajikan bersama nasi hangat.

Proses memasaknya pun relatif singkat, sehingga tidak memakan banyak waktu, terutama bagi Anda yang memiliki aktivitas padat.

Dengan teknik memasak yang sederhana, Anda tetap bisa menghasilkan hidangan dengan rasa yang kaya dan menggoda selera.

Selain itu, cumi juga dikenal sebagai sumber protein yang baik bagi tubuh. Mengolahnya dengan cara ditumis bersama bawang dan bumbu sederhana tidak hanya mempertahankan cita rasa alami, tetapi juga memberikan sensasi gurih dan pedas yang khas.

Oleh karenanya, artikel ini akan membahas resep cumi oseng bawang pedas gurih yang simpel dan praktis, lengkap dengan tips memasak agar cumi tetap empuk dan tidak alot.

Dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat, Anda bisa menghadirkan hidangan istimewa untuk keluarga tanpa harus repot.

Dilansir dari akun Instagram @hildansl, berikut cara lengkap membuat cumi oseng bawang pedas yang nikmat.

Resep Cumi Oseng Bawang Pedas

Bahan:

- 200 gram cumi asin, potong-potong

- 150 gram bawang merah

- 50 gram bawang putih

- 15 buah cabai rawit merah

- 40 gram terasi (dibakar dan dihaluskan)

- 1/4 sdt gula pasir

- 1/2 sdt kaldu jamur

- 1 buah jeruk limau atau jeruk nipis

- 2 butir telur

- Daun bawang secukupnya