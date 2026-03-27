Nola Amalia Rosyada
28 Maret 2026, 00.19 WIB

Cheese & Choco Puff Pastry, Camilan Simple Anti Gagal ala Rumahan

Potret cheese and choco puff pastry yang simpel dan anti gagal. (Instagram.com/@ceritaabunda)

JawaPos.com - Kalau kamu lagi cari camilan praktis tapi tetap enak dan terlihat “mahal”, Cheese & Choco Puff Pastry ini wajib masuk list. Dengan bahan yang simpel dan proses yang cepat, kamu sudah bisa bikin camilan ala bakery di rumah.

Dilansir dari resep yang dibagikan oleh @ceritaabunda, menu ini cocok banget untuk pemula karena hampir anti gagal. Menggunakan puff pastry instan, kamu tidak perlu repot membuat adonan dari nol. Tinggal isi, panggang, dan jadi deh camilan renyah berlapis-lapis.

Yang bikin menarik, resep ini punya dua varian rasa sekaligus: cheese yang creamy-manis dan choco yang manis legit. Jadi bisa disesuaikan dengan selera atau bahkan dijadikan ide jualan dengan variasi rasa.

Bahan Cheese Puff Pastry
Puff pastry instan
1 bungkus keju spread
50 gr kental manis

Bahan Choco Puff Pastry
Puff pastry instan
Selai cokelat secukupnya

Cara Membuat
1. Keluarkan puff pastry dari freezer, lalu diamkan sebentar hingga tidak terlalu keras dan mudah dibentuk.
2. Potong puff pastry sesuai ukuran yang diinginkan (kotak atau persegi panjang).
3. Untuk varian cheese: campurkan keju spread dengan kental manis, aduk hingga creamy.
4. Ambil satu lembar puff pastry, beri isian keju di tengah.
5. Untuk varian choco: cukup beri selai cokelat di bagian tengah puff pastry.
6. Tutup dan lipat puff pastry, lalu tekan bagian pinggirnya menggunakan garpu agar rapat dan tidak bocor saat dipanggang.
7. Susun puff pastry di dalam loyang atau keranjang air fryer.
8. Panggang menggunakan air fryer dengan suhu 180°C selama kurang lebih 20 menit hingga mengembang dan berwarna keemasan.
9. Angkat dan dinginkan sebentar sebelum disajikan agar teksturnya lebih stabil.

Mengutip dari @ceritaabunda, puff pastry ini punya tekstur berlapis yang renyah di luar dan lembut di dalam. Saat digigit, bagian dalamnya terasa lumer, baik dari isian keju yang creamy maupun cokelat yang manis legit.

Aroma butter dari puff pastry yang dipanggang juga menambah sensasi seperti camilan bakery premium. Meski dibuat dengan bahan sederhana, hasil akhirnya tetap terlihat menarik dan menggugah selera.

Pastikan puff pastry tidak terlalu beku saat digunakan agar mudah dilipat dan tidak retak. Jangan mengisi terlalu banyak agar tidak bocor saat dipanggang.

Gunakan suhu yang stabil saat memanggang agar puff pastry bisa mengembang sempurna dan menghasilkan lapisan yang cantik. Jika menggunakan oven biasa, pastikan sudah dipanaskan terlebih dahulu (preheat).

Camilan ini sangat fleksibel, bisa jadi teman ngopi, bekal anak, atau bahkan ide jualan. Dengan modal yang relatif kecil dan proses yang cepat, kamu bisa menghasilkan camilan yang punya nilai jual tinggi.

Kamu juga bisa berkreasi dengan berbagai isian lain seperti stroberi, blueberry, atau bahkan savory seperti sosis dan mayo.

Selain praktis, resep ini memberikan hasil yang konsisten dan mudah diikuti. Cocok untuk kamu yang ingin mulai belajar baking tanpa ribet.

Seperti yang dilansir dari @ceritaabunda, cukup dengan teknik sederhana dan bahan instan, kamu sudah bisa membuat camilan yang enak, cantik, dan disukai banyak orang.
