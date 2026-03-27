Crispy Potato Mozzarella Balls, Camilan Lumer yang Bikin Nagih





JawaPos.com - Kalau kamu lagi cari camilan yang crispy di luar tapi lumer di dalam, Crispy Potato Mozzarella Balls ini wajib banget dicoba. Teksturnya unik, renyah di luar, lembut di dalam, dengan kejutan keju mozzarella yang meleleh saat digigit.



Dilansir dari resep yang dibagikan oleh @courtneys_bites, camilan ini cocok banget untuk teman santai, ide jualan, atau bahkan jadi menu snack saat kumpul bareng keluarga. Bahannya sederhana dan mudah ditemukan, tapi hasil akhirnya terlihat premium.



Kentang sebagai bahan utama memberikan tekstur lembut dan mengenyangkan, sementara tambahan keju mozzarella dan parmesan memberikan rasa gurih yang khas. Perpaduan ini membuat camilan ini disukai berbagai kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa.



Bahan-Bahan

7 buah kentang

1 sdm mentega

1 sdt garam

1 sdt lada

1 sdt bawang putih bubuk

1 sdt paprika bubuk

1 sdm parsley segar (opsional)

1 sdt onion granules / bawang bombai bubuk

5 sdm maizena

Keju mozzarella secukupnya (untuk isian)

Keju parmesan secukupnya (untuk topping)

Parsley segar tambahan (opsional)

Minyak untuk menggoreng



Cara Membuat

1. Kupas dan cuci bersih kentang, lalu rebus dalam air panas hingga benar-benar empuk.

2. Angkat kentang dan diamkan sekitar 20 menit hingga agak dingin.

3. Haluskan kentang, lalu tambahkan mentega. Aduk hingga teksturnya lembut dan creamy.

4. Masukkan garam, lada, bawang putih bubuk, paprika, parsley, dan onion granules. Aduk hingga rata.

5. Tambahkan maizena, lalu campur hingga adonan bisa dipulung dan tidak terlalu lembek.

6. Ambil sedikit adonan kentang, pipihkan di tangan.

7. Isi bagian tengah dengan potongan keju mozzarella.

8. Tutup dan bulatkan hingga rapi, lakukan sampai adonan habis.

9. Panaskan minyak dalam jumlah cukup dengan api sedang ke besar.

10. Goreng bola kentang hingga berwarna keemasan dan crispy di luar.

11. Angkat dan tiriskan di tisu dapur agar minyak berlebih terserap.

12. Sajikan dengan taburan keju parmesan dan parsley di atasnya.



Masih mengutip dari @courtneys_bites, kunci dari camilan ini ada pada kontras teksturnya. Bagian luar yang crispy berpadu dengan dalam yang lembut, ditambah keju mozzarella yang meleleh, menciptakan sensasi makan yang sangat memuaskan.



Rasanya gurih, sedikit creamy, dengan aroma rempah ringan dari paprika dan bawang. Cocok dimakan langsung atau dipadukan dengan saus seperti saus sambal, mayo, atau saus keju.



Pastikan kentang benar-benar halus agar teksturnya tidak pecah saat dibentuk. Jangan terlalu banyak menambahkan cairan agar adonan tidak lembek.



Gunakan minyak yang sudah panas saat menggoreng supaya bagian luar cepat crispy tanpa menyerap terlalu banyak minyak. Selain itu, jangan terlalu sering membalik agar bentuknya tetap bagus.



Crispy Potato Mozzarella Balls ini punya tampilan menarik dan rasa yang disukai banyak orang, sehingga sangat potensial untuk dijadikan ide jualan. Kamu bisa menjualnya dalam bentuk frozen atau ready to eat.



Dengan tambahan saus dan packaging yang menarik, camilan ini bisa jadi menu kekinian yang punya nilai jual tinggi.