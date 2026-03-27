Nola Amalia Rosyada
28 Maret 2026, 00.24 WIB

Crispy Chicken Potato Bread Rolls, Camilan Gurih Renyah Isi Lumer

Potret crispy chicken potato bread rolls yang renyah isi ayam. (Instagram.com/@iramfoodstory)

JawaPos.com - Kalau kamu lagi cari camilan yang crunchy di luar tapi lembut dan lumer di dalam, Crispy Chicken Potato Bread Rolls ini wajib banget dicoba. Kombinasi ayam, kentang, dan keju yang dibungkus roti lalu digoreng menghasilkan tekstur yang super satisfying.

Dilansir dari @iramsfoodstory, menu ini jadi favorit karena bahannya simpel tapi rasanya kaya. Ditambah lagi, proses pembuatannya cukup mudah dan cocok untuk camilan keluarga, ide jualan, atau bahkan menu party.

Yang bikin spesial, isian ayam dan kentang ini dibumbui dengan berbagai rempah sehingga tidak hambar. Ditambah lelehan mozzarella di dalamnya, bikin setiap gigitan jadi makin nikmat.

Bahan Isian Ayam & Kentang
1 cup ayam rebus, suwir
1 cup kentang rebus, haluskan
½ cup paprika campur, cincang halus
½ cup bawang bombay merah, cincang
⅓ cup daun bawang, cincang
1-2 buah jalapeño (opsional), cincang
1 cup keju mozzarella, parut
½ cup wortel rebus, cincang
Garam secukupnya
1 sdt lada hitam
½ sdt kaldu ayam bubuk
1 sdm paprika bubuk
1 sdm bawang putih bubuk
½ sdt bubuk cabai merah
1 sdt chili flakes

Bahan Egg Wash
2 butir telur
½ cup susu

Bahan Baluran
2 cup tepung roti (breadcrumbs)
1 sdt parsley kering

Bahan Tambahan
15 lembar roti tawar (pinggir dipotong)
Minyak (disarankan minyak alpukat seperti yang dilansir dari @iramsfoodstory)
Saus ranch untuk penyajian

Cara Membuat
1. Membuat Isian
Campurkan ayam suwir dan kentang yang sudah dihaluskan.
Tambahkan paprika, bawang bombay, daun bawang, dan wortel.
Masukkan semua bumbu seperti lada, paprika bubuk, bawang putih bubuk, chili flakes, dan garam.
Tambahkan keju mozzarella, lalu aduk hingga merata.
2. Menyiapkan Roti
Ambil roti tawar, pipihkan menggunakan rolling pin agar lebih tipis.
Isi bagian tengah roti dengan adonan ayam dan kentang.
Gulung rapat seperti roll, tekan ujungnya agar tidak terbuka.
3. Proses Pelapisan
Campurkan telur dan susu sebagai egg wash.
Celupkan roti gulung ke dalam egg wash.
Gulingkan ke dalam campuran breadcrumbs dan parsley hingga terlapisi sempurna.
4. Menggoreng
Panaskan minyak dengan api sedang.
Goreng bread rolls hingga berwarna keemasan dan crispy.
Angkat dan tiriskan.

Mengutip dari @iramsfoodstory, hasil akhirnya punya lapisan luar yang super crispy, sementara bagian dalamnya lembut dan creamy. Perpaduan ayam, kentang, dan keju menciptakan rasa gurih yang kaya, dengan sedikit sentuhan pedas dari chili flakes.

Saat disantap hangat, keju di dalamnya akan meleleh dan memberikan sensasi “cheese pull” yang menggoda.

Pastikan roti dipipihkan dengan baik agar mudah digulung dan tidak pecah saat digoreng. Jangan isi terlalu banyak agar tidak bocor.

Gunakan api sedang saat menggoreng agar bagian dalam matang sempurna tanpa membuat luar cepat gosong.

Camilan ini punya nilai jual tinggi karena tampilannya menarik dan rasanya disukai banyak orang. Bisa dijual dalam bentuk frozen atau ready-to-eat.

Seperti yang dilansir dari @iramsfoodstory, menu ini juga cocok disajikan dengan berbagai saus seperti ranch, mayo, atau sambal sesuai selera.
Editor: Novia Tri Astuti
Artikel Terkait
Telur Saus Daun Bawang Viral, Menu Simpel yang Bikin Nasi Auto Nambah - Image
Kuliner

Telur Saus Daun Bawang Viral, Menu Simpel yang Bikin Nasi Auto Nambah

29 Maret 2026, 18.14 WIB

Potato Broccoli Purée with Eggs, Menu Sarapan Sehat yang Simpel dan Elegan - Image
Kuliner

Potato Broccoli Purée with Eggs, Menu Sarapan Sehat yang Simpel dan Elegan

29 Maret 2026, 18.12 WIB

Mie Goreng Nyemek, Comfort Food Gurih Pedas yang Selalu Bikin Nagih - Image
Kuliner

Mie Goreng Nyemek, Comfort Food Gurih Pedas yang Selalu Bikin Nagih

29 Maret 2026, 18.11 WIB

Terpopuler

1

Bakal Melekat, 7 Kenangan Masa Kecil Ini Bisa Membentuk Kepribadian Anak saat Dewasa

2

Jadwal Shalat Wilayah Malang Senin 30 Maret 2026

3

7 Perilaku Wanita Ini Menunjukkan Ketertarikannya pada Seorang Pria, Apa Saja?

4

Ramalan Zodiak Aquarius Akhir Maret 2026: Kesuksesan di Depan Mata, Karier Bersinar dan Rezeki Melimpah

5

Ramalan Zodiak Sagitarius Akhir Maret 2026: Waspadai Kesalahan dan Pengeluaran Tak Terduga

6

7 Shio Ini Diprediksi Bakal Cepat Kaya di Usia Muda, Apakah Kamu Salah Satunya?

7

Datang Tak Terduga, 7 Weton Ini Rezekinya Bakal Naik Cepat di Tahun 2026

8

Fenomena 'Kabur Aja Dulu', Kampus Soroti Pentingnya Brain Circulation Talenta Indonesia

9

Tak Pernah Gelisah akan Harta, 5 Weton Balungan Sugih Ini Hidupnya Selalu Dikelilingi Rezeki

10

Kerja Keras Adalah Kunci! 4 Shio Ini Bakal Tetap Kaya di Masa Depan Meski Sekarang Masih dalam Keadaan Kekurangan

