Crispy Chicken Potato Bread Rolls, Camilan Gurih Renyah Isi Lumer

JawaPos.com - Kalau kamu lagi cari camilan yang crunchy di luar tapi lembut dan lumer di dalam, Crispy Chicken Potato Bread Rolls ini wajib banget dicoba. Kombinasi ayam, kentang, dan keju yang dibungkus roti lalu digoreng menghasilkan tekstur yang super satisfying.



Dilansir dari @iramsfoodstory, menu ini jadi favorit karena bahannya simpel tapi rasanya kaya. Ditambah lagi, proses pembuatannya cukup mudah dan cocok untuk camilan keluarga, ide jualan, atau bahkan menu party.



Yang bikin spesial, isian ayam dan kentang ini dibumbui dengan berbagai rempah sehingga tidak hambar. Ditambah lelehan mozzarella di dalamnya, bikin setiap gigitan jadi makin nikmat.



Bahan Isian Ayam & Kentang

1 cup ayam rebus, suwir

1 cup kentang rebus, haluskan

½ cup paprika campur, cincang halus

½ cup bawang bombay merah, cincang

⅓ cup daun bawang, cincang

1-2 buah jalapeño (opsional), cincang

1 cup keju mozzarella, parut

½ cup wortel rebus, cincang

Garam secukupnya

1 sdt lada hitam

½ sdt kaldu ayam bubuk

1 sdm paprika bubuk

1 sdm bawang putih bubuk

½ sdt bubuk cabai merah

1 sdt chili flakes



Bahan Egg Wash

2 butir telur

½ cup susu



Bahan Baluran

2 cup tepung roti (breadcrumbs)

1 sdt parsley kering



Bahan Tambahan

15 lembar roti tawar (pinggir dipotong)

Minyak (disarankan minyak alpukat seperti yang dilansir dari @iramsfoodstory)

Saus ranch untuk penyajian



Cara Membuat

1. Membuat Isian

Campurkan ayam suwir dan kentang yang sudah dihaluskan.

Tambahkan paprika, bawang bombay, daun bawang, dan wortel.

Masukkan semua bumbu seperti lada, paprika bubuk, bawang putih bubuk, chili flakes, dan garam.

Tambahkan keju mozzarella, lalu aduk hingga merata.

2. Menyiapkan Roti

Ambil roti tawar, pipihkan menggunakan rolling pin agar lebih tipis.

Isi bagian tengah roti dengan adonan ayam dan kentang.

Gulung rapat seperti roll, tekan ujungnya agar tidak terbuka.

3. Proses Pelapisan

Campurkan telur dan susu sebagai egg wash.

Celupkan roti gulung ke dalam egg wash.

Gulingkan ke dalam campuran breadcrumbs dan parsley hingga terlapisi sempurna.

4. Menggoreng

Panaskan minyak dengan api sedang.

Goreng bread rolls hingga berwarna keemasan dan crispy.

Angkat dan tiriskan.



Mengutip dari @iramsfoodstory, hasil akhirnya punya lapisan luar yang super crispy, sementara bagian dalamnya lembut dan creamy. Perpaduan ayam, kentang, dan keju menciptakan rasa gurih yang kaya, dengan sedikit sentuhan pedas dari chili flakes.



Saat disantap hangat, keju di dalamnya akan meleleh dan memberikan sensasi “cheese pull” yang menggoda.



Pastikan roti dipipihkan dengan baik agar mudah digulung dan tidak pecah saat digoreng. Jangan isi terlalu banyak agar tidak bocor.



Gunakan api sedang saat menggoreng agar bagian dalam matang sempurna tanpa membuat luar cepat gosong.



Camilan ini punya nilai jual tinggi karena tampilannya menarik dan rasanya disukai banyak orang. Bisa dijual dalam bentuk frozen atau ready-to-eat.



Seperti yang dilansir dari @iramsfoodstory, menu ini juga cocok disajikan dengan berbagai saus seperti ranch, mayo, atau sambal sesuai selera.