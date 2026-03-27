M Shofyan Dwi Kurniawan
28 Maret 2026, 04.06 WIB

Hadapi Vinicius Junior di Laga Persahabatan, Aurelien Tchouameni Akui Alami Kesulitan

Vinicius Junior. (Dok. @fanaticosporfutebal)

JawaPos.com - Pertandingan persahabatan antara Brasil dan Prancis bukan sekadar soal skor akhir. Di balik kemenangan 2-1 Les Bleus, ada cerita menarik dari duel antar pemain yang sehari-hari justru berbagi ruang ganti di klub.

Salah satu spotlight utama jatuh pada Aurelien Tchouameni dan Vinicius Jr.—dua pemain Real Madrid yang kali ini berdiri di sisi berlawanan. Momen seperti ini memang jarang terjadi, dan seperti yang diduga, intensitasnya terasa berbeda.

“Melawan Vini Itu Tidak Menyenangkan”

Melansir MARCA, buat Tchouameni, menghadapi Vinicius bukan pengalaman baru tapi tetap saja tidak mudah. Bahkan, bisa dibilang jauh lebih sulit saat statusnya berubah dari rekan menjadi lawan.

“Saya punya kesempatan untuk bermain bersama dengannya, tetapi bermain melawan Vini sangat sulit,” akunya.

Pernyataan itu cukup menggambarkan betapa merepotkannya Vinicius di lapangan. Kecepatan, dribel, dan improvisasinya memang sudah jadi “mimpi buruk” bagi banyak bek dan kali ini, Tchouameni merasakannya langsung dari sisi yang berbeda.

Brasil Tetap Jadi Ancaman

Meski Prancis keluar sebagai pemenang, Tchouameni tidak ragu memberikan kredit kepada kualitas skuad Brasil. Menurutnya, tim Samba tetap masuk dalam jajaran favorit di turnamen besar mendatang.

“Brasil adalah salah satu favorit. Dengan pemain-pemain yang mereka miliki, mereka pasti akan menjadi lawan yang sangat tangguh dan sulit selama Piala Dunia ini,” katanya.

Komentar ini menunjukkan bahwa hasil pertandingan tidak serta-merta mencerminkan jarak kualitas kedua tim.

Momen Krusial yang Jadi Pembeda

Di luar duel individu, Tchouameni juga memainkan peran penting dalam jalannya pertandingan. Ia terlibat langsung dalam proses gol pembuka Prancis.

Berawal dari kecerdikannya membaca permainan, ia berhasil merebut bola dari Casemiro di lini tengah. Transisi cepat langsung dilakukan, dengan umpan ke depan yang membuka ruang serangan.

