Crispy Bread Pockets Isi Ayam, Jamur, dan Jagung, Camilan

JawaPos.com - Crispy bread pockets menjadi salah satu camilan praktis yang sedang banyak digemari karena teksturnya yang renyah di luar namun lembut dan creamy di dalam. Isian ayam, jamur, dan jagung memberikan kombinasi rasa gurih, manis alami, serta sedikit tekstur juicy yang membuat setiap gigitan terasa lebih kaya.



Menu ini cocok dijadikan camilan keluarga, bekal, hingga ide jualan karena bahan-bahannya mudah ditemukan dan cara membuatnya tidak terlalu rumit. Apalagi dengan tambahan mozzarella cheese, sensasi lumer saat digigit menjadi daya tarik utama yang sulit ditolak.



Selain itu, bread pockets juga fleksibel untuk dikreasikan. Kamu bisa menyesuaikan isiannya sesuai selera, namun kombinasi ayam, jamur, dan jagung seperti resep ini sudah terbukti jadi favorit banyak orang karena rasanya seimbang dan tidak membosankan.



Bahan Crispy Bread Pockets

Bahan Isian

500 gram ayam tanpa tulang (cincang)

200 gram jamur kancing (cincang)

1/2 cup mozzarella cheese (parut)

1 sdt mixed dry herbs

1 buah bawang bombay (cincang)

1 buah capsicum/paprika (cincang)

200 gram jagung manis

2 sdm tepung terigu

1/2 cup susu

Garam secukupnya

1 sdt lada hitam

1 sdt chili flakes



Bahan Tambahan

Roti tawar secukupnya

Minyak untuk menggoreng



Cara Membuat Crispy Bread Pockets

1. Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang bombay hingga harum dan layu.

2. Masukkan ayam cincang, lalu masak hingga berubah warna dan matang.

3. Tambahkan paprika, jamur, dan jagung manis, lalu aduk hingga semua bahan tercampur rata.

4. Beri garam dan lada hitam, kemudian masak hingga bumbu meresap.

5. Tambahkan tepung terigu, aduk rata, lalu tuangkan susu sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga membentuk tekstur creamy.

6. Masukkan chili flakes, mixed herbs, dan mozzarella cheese, lalu aduk hingga tercampur dan sedikit meleleh.

7. Angkat isian dan biarkan hingga dingin agar lebih mudah dibentuk.

8. Ambil roti tawar, isi dengan adonan, lalu lipat atau bentuk sesuai selera.

9. Goreng dalam minyak panas hingga bagian luar berwarna keemasan dan crispy.

10. Angkat dan tiriskan, lalu sajikan hangat.



Keunggulan utama dari crispy bread pockets terletak pada kombinasi teksturnya. Bagian luar roti yang digoreng menjadi renyah, sementara bagian dalamnya tetap lembut dengan isian creamy yang kaya rasa.

Ayam memberikan rasa gurih utama, jamur menambah tekstur lembut, dan jagung memberikan sentuhan manis alami yang seimbang.



Tambahan mozzarella cheese juga menjadi faktor penting yang membuat hidangan ini terasa lebih spesial. Saat masih hangat, keju akan meleleh dan memberikan sensasi “stretchy” yang menggoda, sehingga cocok dinikmati langsung setelah digoreng.



Crispy bread pockets sangat cocok dijadikan camilan saat santai, menu berbuka puasa, atau bahkan bekal anak sekolah. Rasanya yang gurih dan mengenyangkan membuatnya disukai berbagai kalangan.



Dari segi bisnis, menu ini juga cukup menjanjikan. Dengan modal bahan yang relatif terjangkau, kamu bisa menghasilkan camilan dengan tampilan menarik dan rasa premium. Apalagi jika dikemas dengan baik dan dipadukan dengan saus cocolan seperti saus sambal atau mayones, nilai jualnya bisa semakin meningkat.



Menu ini juga bisa dibuat dalam jumlah banyak dan disimpan sebagai frozen food, sehingga praktis untuk kebutuhan sehari-hari maupun usaha.



Resep ini terinspirasi dari konten kreator kuliner. Seperti dilansir dari @homechefasfi, “Crispy bread pockets stuffed with chicken, mushroom & corn, perfect snack yang easy, cheesy, dan mengenyangkan.”