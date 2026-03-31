Martabak Telur Mozarella, Perpaduan Gurih dan Lumer yang Bikin Ketagihan

JawaPos.com - Martabak telur merupakan salah satu street food favorit yang sudah sangat familiar di Indonesia. Namun, seiring berkembangnya tren kuliner, muncul berbagai inovasi baru yang membuat martabak semakin menarik, salah satunya adalah martabak telur mozarella. Perpaduan antara isian daging yang gurih dengan lelehan keju mozarella menciptakan sensasi rasa yang lebih creamy dan modern.



Tekstur kulit yang renyah di luar namun lembut di dalam menjadi ciri khas utama dari martabak telur. Ketika dipadukan dengan isian telur, daging berbumbu kari, serta tambahan keju mozarella, hasil akhirnya menjadi lebih kaya rasa dan cocok untuk berbagai suasana, baik camilan santai maupun menu jualan.



Selain rasanya yang lezat, martabak telur mozarella juga relatif mudah dibuat di rumah. Dengan bahan sederhana dan teknik yang tidak terlalu rumit, kamu sudah bisa menghadirkan menu ala abang-abang martabak dengan sentuhan kekinian.



Bahan Martabak Telur Mozarella

Bahan Kulit

75 gram tepung terigu cakra (sekitar 7,5 sdm)

1-2 sdt garam

1 sdm minyak goreng

3 sdm air

Minyak goreng secukupnya untuk merendam



Bahan Isian Daging

100 gram daging sapi giling

Garam dan kaldu bubuk secukupnya

1 sdm bubuk kari



Takaran untuk 1 Martabak

2 butir telur

1-2 batang daun bawang (iris)

Garam, kaldu bubuk, dan lada secukupnya

Daging tumisan secukupnya

Keju mozarella secukupnya



Cara Membuat Martabak Telur Mozarella

1. Campurkan tepung terigu, garam, minyak, dan air, lalu uleni hingga kalis.

2. Diamkan adonan dan rendam dengan minyak agar teksturnya lebih elastis.

3. Tumis daging sapi giling dengan bumbu hingga matang dan harum, lalu sisihkan.

4. Kocok telur bersama daun bawang, garam, lada, dan kaldu bubuk.

5. Ambil adonan kulit, pipihkan hingga tipis dan lebar.

6. Letakkan di atas pan panas, lalu tuangkan campuran telur dan tambahkan daging tumisan serta keju mozarella.

7. Lipat adonan seperti amplop, lalu goreng hingga kedua sisi berwarna kecoklatan dan crispy.

8. Angkat, tiriskan, dan potong sesuai selera sebelum disajikan.



Keunikan martabak telur mozarella terletak pada perpaduan tekstur dan rasa yang kontras namun harmonis. Bagian luar yang renyah memberikan sensasi “crunchy” saat digigit, sementara bagian dalamnya menghadirkan isian lembut dan juicy dari telur serta daging.



Tambahan keju mozarella menjadi highlight utama yang membuat martabak ini terasa lebih spesial. Saat masih panas, keju akan meleleh dan memberikan efek lumer yang menggoda, sehingga setiap gigitan terasa lebih nikmat dan creamy.



Aroma kari dari daging juga memberikan sentuhan khas yang membuat rasa martabak semakin kuat dan menggugah selera. Kombinasi ini menjadikan martabak telur mozarella sebagai versi upgrade dari martabak klasik yang lebih kekinian.



Martabak telur mozarella memiliki potensi besar sebagai menu jualan karena tampilannya yang menarik dan rasanya yang disukai banyak orang. Dengan tambahan keju, nilai jual produk bisa meningkat karena terlihat lebih premium dibanding martabak biasa.



Selain itu, kamu juga bisa berkreasi dengan berbagai topping tambahan seperti saus sambal, mayones, atau bahkan varian keju lainnya untuk menambah variasi menu. Penyajian dalam potongan kecil juga cocok untuk dijadikan snack praktis atau camilan sharing.



Dengan strategi kemasan yang menarik dan harga yang kompetitif, martabak ini bisa menjadi peluang usaha kuliner yang menjanjikan, terutama di kalangan anak muda.



Resep ini terinspirasi dari konten kreator kuliner. Seperti dikutip dari @kristanto_pd, “Martabak telur mozarella dengan kulit renyah dan isian lumer ini cocok jadi camilan praktis yang tetap premium rasanya.”