Resep Crispy Scallion Chicken, Ayam Goreng Gurih dengan Aroma Daun Bawang yang Menggoda

Potret crispy scallion chicken yang gurih dan renyah dengan saus bawang wangi. (Sumber: instagram.com/@hendrikpyong)

JawaPos.com - Kalau kamu lagi cari olahan ayam yang beda dari biasanya tapi tetap simpel, Crispy Scallion Chicken ini wajib banget dicoba. Perpaduan ayam goreng yang renyah dengan saus gurih manis serta aroma khas daun bawang bikin menu ini terasa spesial walaupun dibuat dari bahan sederhana.



Menu ini punya karakter rasa yang kuat: crispy di luar, juicy di dalam, lalu dilapisi saus yang gurih, sedikit manis, dan wangi minyak wijen. Ditambah tumisan bawang putih dan daun bawang yang melimpah, bikin setiap gigitan terasa makin nikmat.



Cocok banget dimakan langsung sebagai camilan atau dijadikan lauk dengan nasi putih hangat.



Bahan Crispy Scallion Chicken

Bahan Utama:

3 potong paha ayam fillet

Garam secukupnya

Lada putih secukupnya

Bubuk bawang putih secukupnya

Tepung maizena secukupnya



Bahan Saus

2 sdm saus tiram

1 sdm kecap asin

1 sdm minyak wijen

2 sdt gula

1 sdt lada putih

50 ml air



Bahan Tumisan

5 siung bawang putih

Daun bawang (jumlah banyak, potong-potong)

2 sdt biji wijen



Cara Membuat Crispy Scallion Chicken

1. Bumbui ayam dengan garam, lada putih, dan bubuk bawang putih. Diamkan beberapa saat agar bumbu meresap.

2. Siapkan bahan saus dengan mencampurkan semua bahan hingga rata, lalu sisihkan.

3. Baluri ayam dengan tepung maizena hingga merata.

4. Goreng ayam dalam minyak panas hingga matang dan crispy, lalu angkat dan tiriskan.

5. Tumis bawang putih hingga harum, lalu masukkan daun bawang dan biji wijen.

6. Tuangkan saus, masak sebentar hingga sedikit mengental.

7. Masukkan ayam goreng ke dalam saus, aduk cepat hingga terbalut rata.

8. Angkat dan sajikan selagi hangat.



Salah satu daya tarik utama dari menu ini adalah teksturnya. Lapisan luar ayam yang renyah berpadu dengan saus yang melapisi secara tipis menciptakan sensasi makan yang seimbang, tidak terlalu basah tapi tetap juicy.



Aroma daun bawang yang ditumis bersama bawang putih dan minyak wijen juga jadi highlight tersendiri. Wanginya khas dan langsung bikin lapar bahkan sebelum dimakan.



Rasa gurih dari saus tiram dan kecap asin dipadukan dengan sedikit manis dari gula membuat rasa lebih kompleks, tapi tetap mudah diterima semua orang.



Agar hasilnya maksimal, pastikan minyak benar-benar panas saat menggoreng ayam supaya hasilnya crispy dan tidak menyerap terlalu banyak minyak.

Gunakan maizena secukupnya saja, jangan terlalu tebal, supaya tekstur ayam tetap ringan dan tidak keras. Saat mencampur ayam dengan saus, jangan terlalu lama dimasak agar tekstur crispy-nya tetap terjaga.



Menu ini bukan cuma cocok untuk makan di rumah, tapi juga bisa jadi ide jualan. Karena tampilannya menarik dan rasanya “aman” di lidah banyak orang, Crispy Scallion Chicken punya potensi jadi menu favorit. Bisa juga dikombinasikan dengan nasi box atau rice bowl biar lebih kekinian.



Seperti yang disebutkan oleh @hendrikpyong, “Garing crispy, gurih, wangi… mau dimakan langsung atau pakai nasi putih, mantap!”