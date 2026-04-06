Nola Amalia Rosyada
06 April 2026, 21.47 WIB

Resep Dendeng Baracik: Olahan Daging Khas Sumatra Barat yang Gurih, Segar, dan Pedas Menggoda

Potret dendeng baracik khas Sumatra Barat yang gurih dengan sambal segar. (Sumber: instagram.com/@martinpraja)

JawaPos.com - Kalau ngomongin masakan khas Sumatra Barat, biasanya yang langsung terlintas adalah rendang atau sate padang. Padahal, ada satu hidangan yang nggak kalah enak tapi masih underrated, yaitu dendeng baracik. Menu ini menawarkan kombinasi rasa yang unik, gurih dari daging, aroma khas minyak kelapa, serta sambal segar yang pedas dan sedikit asam.


Dendeng baracik berbeda dari dendeng kering pada umumnya. Teksturnya cenderung lebih juicy karena tidak digoreng hingga kering, melainkan dipanggang setelah direbus. Lalu disajikan dengan sambal segar (baracik) yang membuat rasanya makin “hidup” di setiap gigitan.

Seperti yang dibagikan oleh @martinpraja, “Masakan khas Sumatra Barat yang underrated, rasanya gurih aroma kelapanya nendang, seger dan pedesnya sambel bikin kombinasi rasa yang MANTAP KALI! deskripsi ini benar-benar menggambarkan karakter kuat dari hidangan ini.

Bahan 1 (Daging)
500 gram daging khas dalam
4 siung bawang putih
3 cm jahe
1 sdt ketumbar
1 batang serai
2 lembar daun salam
5 cm lengkuas
2 sdm garam
1 sdm MSG (opsional)
1,5 liter air

Bahan 2 (Sambal Baracik)
5 buah cabai hijau keriting
3 buah tomat hijau
1 buah tomat merah
10 siung bawang merah
2-3 buah jeruk limau
1/2 sdt garam
1/2 sdt MSG (opsional)
Minyak kelapa secukupnya

Cara Pembuatan
1. Rebus Daging
Masukkan daging ke dalam panci bersama bawang putih, jahe, ketumbar, serai, daun salam, lengkuas, garam, dan MSG. Rebus dengan api kecil selama kurang lebih 45 menit hingga daging empuk dan bumbu meresap.
2. Pipihkan Daging
Angkat daging, lalu pukul atau tumbuk hingga melebar. Proses ini penting untuk memberikan tekstur khas dendeng serta memperluas permukaan agar bumbu lebih terasa.
3. Panggang Daging
Panaskan sedikit minyak kelapa, lalu panggang daging hingga bagian luarnya kecokelatan dan sedikit kering, namun tetap juicy di dalam.
4. Buat Sambal Baracik
Iris atau ulek kasar cabai, tomat, dan bawang merah. Masukkan ke dalam wadah, lalu tambahkan perasan jeruk limau, garam, dan MSG. Aduk hingga tercampur rata.
5. Penyajian
Campurkan daging dengan sambal baracik, atau sajikan sambal di atas daging sesuai selera. Hidangkan hangat agar aromanya lebih keluar.

Dendeng baracik adalah bukti bahwa masakan tradisional Indonesia punya banyak hidden gem yang belum banyak dikenal. Perpaduan teknik rebus, panggang, dan sambal segar membuat hidangan ini kaya rasa dan tekstur.

Menu ini cocok disantap dengan nasi hangat, apalagi saat makan bersama keluarga. Selain itu, resep ini juga bisa jadi inspirasi untuk kamu yang ingin mencoba masakan khas daerah dengan cita rasa autentik.

Kalau kamu pencinta makanan pedas dan gurih, dendeng baracik ini wajib banget masuk daftar menu yang harus dicoba!

Editor: Setyo Adi Nugroho
Artikel Terkait
Resep Corn & Pasta Salad: Menu Segar Creamy yang Cocok Jadi Side Dish Andalan - Image
Kuliner

Resep Corn & Pasta Salad: Menu Segar Creamy yang Cocok Jadi Side Dish Andalan

06 April 2026, 20.56 WIB

Resep Spicy Garlic Chicken Wrap: Menu Praktis Tinggi Protein, Cocok untuk Diet & Meal Prep - Image
Kuliner

Resep Spicy Garlic Chicken Wrap: Menu Praktis Tinggi Protein, Cocok untuk Diet & Meal Prep

06 April 2026, 20.54 WIB

Resep Tahu Kukus Bawang: Menu Simpel Ala Chinese Resto, Lembut & Gurih Banget - Image
Kuliner

Resep Tahu Kukus Bawang: Menu Simpel Ala Chinese Resto, Lembut & Gurih Banget

06 April 2026, 20.52 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

