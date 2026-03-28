Mempercepat Penuaan, 7 Kebiasaan Ini Membuat Anda Tua Tanpa Sadar

JawaPos.com – Tahukah Anda bahwa kebiasaan tertentu dapat secara diam-diam mempercepat proses penuaan?

Penuaan bukan hanya tentang keriput atau rambut beruban, ini juga bisa dipengaruhi oleh pilihan gaya hidup yang mungkin tidak Anda sadari.

Berikut tujuh kebiasaan umum yang dapat menambah usia tubuh tanpa Anda sadari, seperti dilansir ndtv.

1. Lebih banyak duduk daripada bergerak

Pekerjaan kantoran, menonton serial favorit secara maraton, terus-menerus menggulir layar, semuanya berdampak buruk.

Duduk terlalu lama telah dikaitkan dengan metabolisme yang lebih lambat, sirkulasi darah yang buruk, bahkan peningkatan risiko penyakit kronis.

Jika Anda berolahraga setiap hari, duduk terlalu lama tanpa gangguan tetap dapat berdampak buruk.

Solusinya sederhana yakni berdiri, regangkan tubuh, atau berjalan-jalan singkat setiap 30 hingga 60 menit.

2. Kurang tidur

Kurang tidur tidak hanya membuat Anda lelah, tetapi juga mempercepat penuaan dari dalam.

Selama tidur, tubuh Anda memperbaiki sel, menyeimbangkan hormon, dan memulihkan energi.

Kurang tidur kronis telah dikaitkan dengan kulit kusam, kekebalan tubuh yang melemah, bahkan penurunan daya ingat.

Seiring waktu, hal ini dapat meningkatkan risiko kondisi seperti penyakit jantung dan diabetes.