4 Tahapan Plank Challenge 30 Hari, Cara Latihan Core dari 20 Detik hingga 5 Menit

JawaPos.com - Plank sering dianggap sebagai latihan sederhana yang hanya mengandalkan ketahanan tubuh. Namun, di balik gerakan yang terlihat statis, plank justru menjadi salah satu latihan paling efektif untuk melatih kekuatan otot inti atau core. Banyak orang menyerah di detik-detik awal karena merasa tubuh cepat lelah, padahal manfaatnya jauh lebih besar jika dilakukan dengan teknik yang tepat dan konsisten. Latihan ini tidak hanya berfokus pada otot perut, tetapi juga melibatkan hampir seluruh bagian tubuh, mulai dari bahu, punggung, hingga kaki. Plank bekerja dengan cara menahan posisi tubuh dalam garis lurus, sehingga otot-otot stabilisator ikut aktif secara bersamaan. Inilah yang membuat plank dikenal sebagai latihan yang sederhana tetapi berdampak besar bagi kebugaran tubuh. Selain membentuk otot, plank juga membantu memperbaiki postur tubuh, meningkatkan metabolisme, hingga melatih kekuatan mental. Namun, untuk mendapatkan hasil maksimal, latihan ini tidak bisa dilakukan secara asal. Teknik yang benar dan peningkatan durasi secara bertahap menjadi kunci utama. Dilansir dari akun YouTube Gurugaman Workout, berikut tahapan plank challenge 30 hari yang bisa dicoba:

1. Minggu Pertama: Bangun Fondasi Dasar (20–30 Detik)

Pada tahap awal, fokus utama adalah membangun koneksi antara otak dan otot. Latihan dilakukan selama 20 hingga 30 detik dalam tiga set setiap hari. Di fase ini, tubuh mulai beradaptasi dengan posisi plank, terutama dalam mengaktifkan otot core yang sebelumnya jarang digunakan.

Meski terlihat singkat, fase ini sangat penting untuk membentuk stabilitas dasar. Sistem saraf mulai mengirim sinyal ke otot-otot inti agar bekerja lebih optimal. Sensasi gemetar atau cepat lelah menjadi hal yang wajar, karena tubuh sedang berproses mengenali pola gerakan baru.

2. Minggu Kedua: Tingkatkan Daya Tahan (45–60 Detik)

Memasuki minggu kedua, durasi plank ditingkatkan menjadi 45 detik hingga 1 menit. Di tahap ini, otot mulai beradaptasi dan daya tahan meningkat. Aliran darah ke area core menjadi lebih lancar, membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan otot.

Selain itu, produksi energi dalam sel otot meningkat, sehingga tubuh mampu bertahan lebih lama. Pembakaran lemak di area perut juga mulai terjadi sebagai sumber energi selama latihan. Ini menjadi fase awal perubahan bentuk tubuh yang mulai terasa.

3. Minggu Ketiga: Fase Pembakaran Lemak (90 Detik–2 Menit)

Pada tahap ini, plank mulai memberikan efek signifikan terhadap metabolisme tubuh. Durasi latihan meningkat menjadi 90 detik hingga 2 menit dalam satu set. Setelah melewati satu menit, tubuh mulai memanfaatkan cadangan lemak sebagai sumber energi utama.

Efek lainnya adalah meningkatnya pembakaran kalori bahkan setelah latihan selesai. Otot core semakin kuat dan berfungsi sebagai penopang alami tubuh, yang membantu menjaga postur tetap tegap serta mengurangi risiko cedera pada punggung.

4. Minggu Keempat: Level Maksimal (3–5 Menit)

Tahap terakhir menjadi puncak dari plank challenge. Durasi latihan mencapai 3 hingga 5 menit, yang tidak hanya menguji kekuatan fisik tetapi juga mental. Pada level ini, tubuh sudah terbiasa dengan tekanan latihan dan menjadi lebih efisien dalam menggunakan energi.