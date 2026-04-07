10 Rekomendasi Moisturizer Terbaik untuk Kulit Kering 2026, Bikin Wajah Lembap dan Glowing Seharian

JawaPos.com - Kulit kering bukan sekadar masalah tampilan, tapi juga sinyal bahwa kulit kekurangan kelembapan alami. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa membuat wajah tampak kusam, mudah iritasi, bahkan mempercepat munculnya tanda penuaan dini. Karena itu, penggunaan moisturizer yang tepat menjadi langkah wajib dalam rutinitas skincare, terutama bagi pemilik kulit kering.

Di tengah banyaknya pilihan produk di pasaran, memilih pelembap yang sesuai sering kali membingungkan. Tidak semua moisturizer mampu memberikan hidrasi yang optimal, apalagi jika kulit juga sensitif.

Melansir dari kanal YouTube Tukatuku, ada sejumlah produk moisturizer yang dinilai efektif menjaga kelembapan kulit sekaligus merawat skin barrier. Menariknya, rekomendasi ini tidak hanya datang dari brand internasional, tetapi juga produk lokal dengan kualitas yang tidak kalah bersaing.

Berikut daftar 10 moisturizer terbaik untuk kulit kering yang bisa jadi pilihan Anda.

Baca Juga:6 Rutinitas Malam yang Wajib Dilakukan untuk Antisipasi Kulit Kering dan Kusam

1. Make Over Power Skin Liquid Glow Moisturizer

Brand lokal Make Over ternyata tidak hanya unggul di makeup, tetapi juga menghadirkan produk skincare berkualitas. Moisturizer ini cocok bagi Anda yang menginginkan efek glowing alami tanpa membuat kulit terasa berat. Kandungan SPF 40 di dalamnya menjadi nilai tambah, karena mampu melindungi kulit dari paparan sinar matahari sekaligus menjaga kelembapan.

Diperkaya dengan niacinamide 5%, vitamin E, dan antioksidan, produk ini tidak hanya melembapkan, tetapi juga membantu memperbaiki tekstur kulit. Penggunaan rutin membuat kulit tampak lebih sehat, cerah, dan terhidrasi sepanjang hari. Harga moisturizer ini sekitar Rp 105 ribuan.

2. Safi Dermasafe Rehydrate & Recover Night Moisturizer

Safi menghadirkan pelembap berbahan dasar air yang ringan dan cepat menyerap. Produk ini sangat cocok digunakan pada malam hari karena membantu proses regenerasi kulit saat tidur.

Dengan kandungan ekstrak licorice dan chamomile, moisturizer ini mampu menenangkan kulit yang kemerahan sekaligus menjaga kelembapan. Hasilnya, kulit terasa lebih segar dan lembut saat bangun di pagi hari. Harga moisturizer ini sekitar Rp 100 ribuan.