Dapat Semangat dari Prabowo, Mahasiswa Indonesia di Korea: Thoughtful! Sangat Memotivasi

JawaPos.com - Bagi Syifa Hana Agristya, mahasiswa strata dua (S2) asal Indonesia yang tengah belajar di Korea Selatan, sapaan dari Presiden Ri Prabowo Subianto merupakan bentuk semangat yang spesial. Sapaan itu seperti memberikan energi besar untuk dia agar bisa lebih banyak lagi berkontribusi bagi Indonesia.

“Beliau menyampaikan sukses selalu. Dan itu sangat thoughtful (penuh perhatian), ya, untuk saya. Memotivasi saya untuk segera menyelesaikan studi dan kembali ke Indonesia untuk berkontribusi pastinya,” kata Syifa yang sedang belajar di University of Science and Technology (UST) - Korea Institute of Construction Technology (KICT), saat menyambut kedatangan Prabowo di Korea Selatan, Selasa (31/3).

Bagi dia, Presiden Prabowo adalah sosok pemimpin yang memiliki visi dan misi jelas. Prabowo juga berkomitmen kuat terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Beliau tahu apa yang dia mau. Dan Beliau bercita-cita keras untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,” katanya.

Syifa mengaku sempat berinteraksi langsung dengan Prabowo. Dan itu memberikan kesan mendalam bagi dirinya.

Menurut Syifa, Prabowo terlihat tetap bersemangat meski menjalani agenda padat lintas negara. Syifa bersama rekannya tidak sabar menanti pembahasan dan kerja sama apa yang akan dijalin antara Indonesia dengan Korea Selatan.

“Mungkin saya nggak sabar untuk mendengar di berita, apa yang akan didiskusikan besok dengan Presiden Korea Selatan. Karena saya rasa berita-berita terkait diskusi tersebut juga sudah menyebar luas, baik itu di netizen Indonesia maupun netizen Korea,” paparnya.

Ia berharap kunjungan Presiden Prabowo ke Korea Selatan berjalan lancar dan membawa hasil positif bagi masyarakat Indonesia. Dia pun mendoakan agar Prabowo terus diberi kesehatan.

“Selamat datang Pak Prabowo. Lancar semua apa yang didiskusikan nanti, apa yang dikerjakan selama di Korea, maupun saat pulang ke Indonesia juga,” ucap penerima Beasiswa LPDP ini.

Syifa turut mendoakan kesuksesan dan kesehatan bagi Presiden Prabowo dalam menjalankan tugas kepemimpinannya.

“Untuk Pak Presiden Prabowo beserta jajaran, saya doakan semoga sukses selalu, sehat selalu, dan selalu berpihak kepada masyarakat Indonesia, kesejahteraan masyarakat Indonesia, dimudahkan jalan kepemimpinannya dengan hal-hal yang baik. Amin,” doa Syifa.