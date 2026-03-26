Rian Alfianto
27 Maret 2026, 04.43 WIB

Waspada Arus Balik Lebaran: Mobil Rentan Mogok hingga Overheat, Ini Penyebab yang Sering Terabaikan

Polisi mendorong mobil pemudik mogok di jalur contraflow Pantura Gresik saat arus mudik Lebaran 2026. (Radar Gresik)

JawaPos.com - Arus balik Lebaran kerap dianggap lebih ringan dibandingkan perjalanan mudik. Padahal, di balik perjalanan pulang ke kota, risiko kerusakan kendaraan justru meningkat, terutama bagi mobil yang sudah dipakai menempuh jarak jauh tanpa pengecekan ulang.

Momen kembali dari kampung halaman memang identik dengan suasana haru dan kelelahan. Di dalam mobil, tak jarang seluruh anggota keluarga mulai kehabisan energi setelah perjalanan panjang. 

Anak-anak tertidur, sementara pengemudi tetap harus fokus menghadapi kemacetan dan waktu tempuh yang tak menentu. Namun di balik itu, ada satu hal krusial yang sering luput dari perhatian: kondisi kendaraan.

Mobil Dipaksa Kerja Keras Saat Mudik

Selama perjalanan mudik, mobil bekerja ekstra. Mesin dipacu berjam-jam, sistem pengereman terus digunakan saat menghadapi kemacetan, dan beban kendaraan meningkat karena membawa penumpang serta barang bawaan.

Sayangnya, banyak pemilik kendaraan langsung menggunakan mobil untuk arus balik tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Padahal, penurunan performa tidak selalu terasa secara langsung.

Kondisi inilah yang kerap menjadi pemicu berbagai insiden di jalan, mulai dari mobil mogok di bahu tol, mesin overheat, hingga masalah pada ban.

Arus Balik Tak Kalah Berat

Karakter perjalanan arus balik juga tidak bisa dianggap enteng. Kemacetan panjang, durasi perjalanan yang lebih lama, serta kondisi fisik pengemudi yang menurun justru membuat risiko semakin tinggi.

Dalam situasi seperti ini, kendaraan yang tidak dalam kondisi prima bisa memperbesar potensi gangguan di perjalanan.

Pentingnya Pengecekan Kendaraan Usai Mudik

CEO Garasi.id, Ardy Alam, menekankan bahwa pengecekan ulang kendaraan setelah mudik merupakan langkah preventif yang penting.

Menurutnya, banyak pengendara hanya fokus pada persiapan keberangkatan, tetapi mengabaikan kesiapan mobil saat arus balik.

“Arus balik sering kali dianggap lebih ringan, padahal kendaraan sudah lebih dulu bekerja keras saat mudik. Pengecekan ulang menjadi langkah penting untuk memastikan perjalanan kembali tetap aman bagi seluruh anggota keluarga,” ujarnya.

Pengecekan menyeluruh idealnya mencakup berbagai komponen penting, seperti:

