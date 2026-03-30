Blokade Energi oleh AS Sebabkan Lebih dari 100 Ribu Orang Antre untuk Dioperasi

JawaPos.com-Blokade energi terhadap Kuba berdampak negatif terhadap layanan kesehatan di negara tersebut hingga menyebabkan lebih dari 100.000 warga Kuba, termasuk anak-anak, saat ini menunggu operasi di rumah sakit, kata Wakil Perdana Menteri (PM) Kuba Oscar Perez-Oliva Fraga pada Minggu (29/3).

"Menurut sistem layanan kesehatan, lebih dari 100.000 orang mengantre untuk dioperasi dan lebih dari 11.000 di antaranya adalah anak-anak," kata Fraga usai bertemu Gubernur St. Petersburg Alexander Beglov untuk membahas dampak blokade energi terhadap kehidupan warga Kuba.

PM Kuba mengatakan krisis energi telah berdampak ke semua sektor kehidupan masyarakat. Khususnya, pemadaman listrik yang terjadi setiap hari telah berdampak negatif terhadap sistem produksi, transportasi, dan penyimpanan makanan. Sementara itu, kelangkaan bahan bakar telah membuat sistem penyediaan air tidak berfungsi secara normal, katanya.

Pada Januari lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif agar Washington mengenakan tarif produk impor dari negara-negara yang menjual atau memasok minyak ke Kuba.

Trump juga mengumumkan status keadaan darurat, dengan alasan adanya ancaman terhadap keamanan nasional yang diduga berasal dari Havana.

Pemerintah Kuba menuduh AS berupaya menghambat perekonomian negara Karibia tersebut dan membuat kondisi kehidupan penduduknya tak tertahankan.

Pekan lalu Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel Bermudez mengkonfirmasi bahwa Havana sedang dalam perundingan dengan Washington untuk menyelesaikan perbedaan di antara keduanya.

